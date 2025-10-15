आपका Gmail हैक तो नहीं हुआ? कहीं देर न हो जाए... तुरंत ऐसे करें चेक सभी लॉग-इन डिवाइस

Gmail लगभग हर Android यूजर के लिए जरूरी है. इसी से Google Play Store तक पहुंच मिलती है और कई ऐप्स में लॉगिन किया जाता है. लेकिन अगर गलती से आपका Gmail किसी अनजान डिवाइस में लॉग इन रह गया है, तो आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप जानें कि आपका Gmail अकाउंट किन-किन डिवाइसेज में खुला हुआ है. यहां दिए गए आसान स्टेप्स से आप कुछ ही मिनटों में सब पता कर सकते हैं.

1. सबसे पहले देखें कहां-कहां Gmail लॉग इन है

अगर आपको शक है कि कोई दूसरा आपका अकाउंट यूज कर रहा है, तो ये स्टेप फॉलो करें:

• सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में myaccount.google.com खोलें.

• अब Security (सिक्योरिटी) सेक्शन में जाएं और नीचे स्क्रॉल करें.

• फिर Your Devices (आपके डिवाइस) सेक्शन में जाकर Manage All Devices (सभी डिवाइस मैनेज करें) पर क्लिक करें.

• यहां आपको उन सभी डिवाइस की लिस्ट दिखाई देगी, जहां-जहां आपका Gmail लॉग इन है.

अगर किसी डिवाइस का नाम या लोकेशन अनजान लगे, तो उस पर क्लिक करके Sign Out (साइन आउट) कर दें. इसके बाद तुरंत अपना Gmail पासवर्ड बदल लें ताकि आपका अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहे.

2. Gmail की एक्टिविटी जांचें

कई बार कोई हैकर या अनजान व्यक्ति आपके अकाउंट से लॉग इन करता है और आपको पता भी नहीं चलता. ऐसे में Gmail की एक्टिविटी हिस्ट्री चेक करना बेहद जरूरी है.

• अपने कंप्यूटर पर Gmail खोलें और इनबॉक्स पेज के बिल्कुल नीचे जाएं.

• दाहिने कोने में आपको Details (डिटेल्स) का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

• अब एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको Access Type (एक्सेस टाइप), IP Address (आईपी एड्रेस) और लॉगिन डिटेल्स दिखाई देंगी.

अगर आपको यहां कोई संदिग्ध लोकेशन या एक्सेस टाइप दिखे, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें और 2-Step Verification ऑन कर लें.

3. थर्ड-पार्टी ऐप्स पर Gmail का गलत इस्तेमाल चेक करें

कई वेबसाइट्स या ऐप्स आपको “Sign in with Google” का ऑप्शन देती हैं. अगर आपने कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया है, तो उनमें से कोई भी आपकी जानकारी का दुरुपयोग कर सकती है. इसे चेक करने के लिए:

• अपने ब्राउजर में myaccount.google.com खोलें.

• अब Security (सिक्योरिटी) सेक्शन में जाएं.

• नीचे स्क्रॉल करें और Signing in to other sites (अन्य साइट्स में साइन इन करना) सेक्शन ढूंढें.

• फिर Signing in with Google (Google से साइन इन) पर क्लिक करें.

यहां आपको उन सभी वेबसाइट्स और ऐप्स की लिस्ट मिलेगी जहां आपने Gmail से लॉगिन किया है.

अगर कोई ऐप या वेबसाइट संदिग्ध लगे, तो तुरंत उसका एक्सेस Remove Access (रिमूव एक्सेस) कर दें.

4. अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के आसान उपाय

• हर कुछ महीनों में अपना पासवर्ड बदलें.

• Gmail में 2-Step Verification जरूर ऑन रखें.

• किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

• पब्लिक कंप्यूटर या Wi-Fi पर Gmail का इस्तेमाल करने से बचें.