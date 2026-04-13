5G फोन है फिर भी स्लो चल रहा है इंटरनेट? हॉटस्पॉट की ये 'खुफिया' सेटिंग अभी बदलें, मिलेगी रॉकेट जैसी स्पीड

अगर आपका 5G इंटरनेट हॉटस्पॉट पर स्लो चलता है, तो फोन की सेटिंग्स में जाकर हॉटस्पॉट बैंड को 2.4GHz से 5GHz पर स्विच करें. यह छोटी सी 'खुफिया' सेटिंग डेटा ट्रांसफर स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे लैपटॉप और अन्य डिवाइस पर भी सुपरफास्ट 5G इंटरनेट का अनुभव मिलता है.
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भारत में 5G तेजी से फैल रहा है और लोग अपने फोन के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल लैपटॉप और दूसरे डिवाइस को इंटरनेट देने के लिए कर रहे हैं. लेकिन कई यूजर्स को यह शिकायत रहती है कि फोन में 5G होने के बावजूद हॉटस्पॉट से उतनी तेज स्पीड नहीं मिलती. असल में समस्या नेटवर्क में नहीं, बल्कि फोन की डिफॉल्ट हॉटस्पॉट सेटिंग्स में होती है.
ज्यादातर स्मार्टफोन डिफॉल्ट रूप से 2.4GHz बैंड पर हॉटस्पॉट बनाते हैं. यह बैंड पुराने डिवाइसेज के साथ ज्यादा कम्पैटिबल होता है और इसकी रेंज भी ज्यादा होती है. लेकिन स्पीड के मामले में यह पीछे रह जाता है. ऐसे में भले ही आपका फोन 5G नेटवर्क से जुड़ा हो, 2.4GHz बैंड उस हाई स्पीड को सही तरीके से दूसरे डिवाइसेज तक नहीं पहुंचा पाता. इसी वजह से डाउनलोड स्पीड कम और कनेक्शन अनस्टेबल लग सकता है.
अगर आप बेहतर स्पीड चाहते हैं, तो हॉटस्पॉट सेटिंग में जाकर 2.4GHz से 5GHz बैंड पर स्विच करना सबसे आसान तरीका है. 5GHz बैंड ज्यादा तेज डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है और 5G स्पीड का बेहतर फायदा देता है. आजकल ज्यादातर नए Android फोन और iPhone में यह ऑप्शन मौजूद होता है. इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको स्पीड में सुधार और कम लेटेंसी महसूस हो सकती है.
5GHz बैंड तेज तो होता है, लेकिन इसकी रेंज कम होती है. इसका मतलब है कि कनेक्टेड डिवाइस को फोन के पास रहना होगा, तभी अच्छा कनेक्शन मिलेगा. इसके अलावा कुछ पुराने डिवाइस 5GHz को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें कनेक्ट करने में दिक्कत आ सकती है.
Samsung फोन में Settings → Connections → Mobile Hotspot → Configure → Band में जाकर 5GHz चुन सकते हैं. Xiaomi, Redmi और Poco में Settings → Connection & Sharing → Portable Hotspot → AP Band में यह विकल्प मिलता है. Realme और Oppo में Personal Hotspot सेटिंग के अंदर जाकर AP Band बदल सकते हैं. Vivo और iQOO में भी इसी तरह Hotspot Configuration में यह ऑप्शन होता है. वहीं OnePlus यूजर्स Wi-Fi & Internet सेटिंग में जाकर 5GHz चुन सकते हैं.
कुछ नए स्मार्टफोन्स में Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी मिलता है, जो हॉटस्पॉट स्पीड को और बेहतर बना सकता है. यह टेक्नोलॉजी नेटवर्क कंजेशन को कम करती है और एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट होने पर भी स्थिर कनेक्शन देती है. अगर आपके फोन में यह फीचर है, तो इसे ऑन करना फायदेमंद हो सकता है.
2.4GHz और 5GHz के बीच मुख्य अंतर स्पीड और रेंज का होता है. 2.4GHz ज्यादा एरिया कवर करता है, लेकिन स्पीड कम होती है. वहीं 5GHz कम दूरी पर काम करता है, लेकिन स्पीड ज्यादा देता है. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 5GHz Wi-Fi और 5G मोबाइल नेटवर्क अलग चीजें हैं, भले ही दोनों तेज इंटरनेट से जुड़े हों.
अगर आप अपने फोन के हॉटस्पॉट से बेहतर स्पीड चाहते हैं, तो सही सेटिंग चुनना बहुत जरूरी है. सिर्फ एक छोटा सा बदलाव—2.4GHz से 5GHz पर स्विच—आपके इंटरनेट अनुभव को काफी बेहतर बना सकता है. सही सेटिंग के साथ आप अपने 5G कनेक्शन का पूरा फायदा उठा सकते हैं.