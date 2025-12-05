Advertisement
Indigo Crisis: लगातार चौथे दिन 'फ्लाइट जमीन पर अटकी'! इन 4 तरीकों से मिनटों में चेक करें Flight का स्टेटस

Indigo Flight Cancellation: इंडिगो एयरलाइन और इसके यात्री इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. लगातार चौथे दिन यानी 5 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कई दूसरेय एयरपोर्ट से 500 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो गईं जिसमें दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित रही. ऐसे में जरूरी है कि यात्री रियल-टाइम फ्लाइट स्टेटस की जानकारी रखें.  

Dec 05, 2025, 12:23 PM IST
How to Check Flight Status: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिया (Indigo) लगातार चौथे दिन बड़े संकट का सामना कर रहा है. शुक्रवार यानी 5 दिसंबर को भी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद समेत कई एयरपोर्ट पर 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. इंडिया के इस संकट का सबसे बड़ा असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है जहां सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं. इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स को आज रात तक के लिए कैंसिल कर दी है. वहीं पुणे-हैदराबाद में32-32, बेंगलुरु में 102 उड़ानें कैंसिल हुई हैं. 

लगातार फ्लाइट कैंसिल होने और देरी के कारण देश भर में हजारों यात्री परेशान है. ऐसे में बहुत से यात्रियों में डर है कि कहीं उनकी फ्लाइट भी डिले या कैंसल न हो जाए. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है? फ्लाइट की रियल टाइम अपडेट जानने का तरीका भी जानेंगे.

सबसे पहले अपनी एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप से स्टेटस देखना सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है. वहां आप अपनी बुकिंग आईडी या PNR नंबर डालकर फ्लाइट की सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. कई एयरलाइन ऐप्स आपको पुश नोटिफिकेशन भी भेजते हैं जिससे तुरंत पता चल जाता है अगर आपकी फ्लाइट टाइमिंग में कोई बदलाव होता है तो.
इसके साथ ही एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट भी एक भरोसेमंद सोर्स माना जाता है. हर एयरपोर्ट की साइट पर Arrivals और Departures का अलग सेक्शन होता है जहां जाकर आप सिर्फ फ्लाइट नंबर डालकर उसका लाइव स्टेटस देख सकते हैं. यहां कैंसिल, लेट होने या गेट बदलने जैसी जानकारी लगातार अपडेट होती रहती है.

थर्ड-पार्टी ऐप्स 
वहीं इसके साथ ही आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऐप्स की भी सहायता ले सकते हैं. कई फ्लाइट टिकट बुकिंग ऐप्स भी फ्लाइट की स्टेटेस बताते हैं. ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ स्टेटस बताते हैं बल्कि इसके साथ ही फ्लाइट की लाइव लोकेशन, अनुमानित समय (ETA) और देरी का कारण भी बताते हैं.

ये भी पढे़ंः 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द...लोगों में मचा हाहाकार,आखिर क्यों खड़ा हुआ इंडिगो संकट?

फोन पर ही आता है अलर्ट, अगर...
वहीं अगर आप टिकट बुकिंग करते समय अपना मोबाइल नंबर और ईमेल सही दिया होता है तो एयरलाइन आपको  SMS और ईमेल के जरिए भी सूचना भेजती है. अगर फ्लाइट से देरी, गेट बदलना, कैंसलेशन हो तो अलर्ट्स सीधे आपको फोन पर ही मिल जाता है.

इसके साथ ही आप एयरलाइंस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खासकर X पर भी नजर रख सकते हैं. किसी भी टेक्निकल खराबी या मौसम से जुड़े मामलों के कारण फ्लाइट प्रभावित होती है तो यहां इसकी एयरलाइंस अपडेट करती है. अगर आप ऑनलाइन कोई जानकारी नहीं पा रहे हैं या खोज भी नहीं पा रहे हैं तो एयरलाइन के कस्टमर केयर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं. 

ये भी पढे़ंः GPS ऑफ होने के बाद भी आपका 'पीछा' करता है Google! बचने का सीक्रेट तरीका जान लीजिए

