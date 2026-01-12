Advertisement
इंस्टाग्राम यूजर्स सावधान! क्या आपको भी मिला पासवर्ड रीसेट का ईमेल? 1.75 करोड़ अकाउंट्स का डेटा लीक होने की खबर से हड़कंप

साइबर सिक्योरिटी कंपनी Malwarebytes ने दावा किया कि Meta के Instagram प्लेटफॉर्म से करीब 17.5 मिलियन यूज़र्स का संवेदनशील डेटा चोरी हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस डेटा में यूज़रनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहां तक कि कुछ मामलों में फिजिकल एड्रेस भी शामिल है. Malwarebytes ने कहा कि ये डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:51 AM IST
पिछले हफ्ते कई Instagram यूजर्स को अचानक पासवर्ड रीसेट करने का मेल मिला. हैरानी की बात ये थी कि लोगों ने खुद ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली थी. जैसे ही ये मेल्स सामने आए, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि कहीं Instagram का डेटा लीक तो नहीं हो गया. कई यूजर्स ने आशंका जताई कि उनके अकाउंट से जुड़ी निजी जानकारी खतरे में है.

17.5 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी होने का दावा
साइबर सिक्योरिटी कंपनी Malwarebytes ने दावा किया कि Meta के Instagram प्लेटफॉर्म से करीब 17.5 मिलियन यूजर्स का संवेदनशील डेटा चोरी हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक इस डेटा में यूजरनेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, यहां तक कि कुछ मामलों में फिजिकल एड्रेस भी शामिल है. Malwarebytes ने कहा कि ये डेटा डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसका गलत इस्तेमाल साइबर अपराधी कर सकते हैं.

यूजर्स और एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रिया
Malwarebytes की पोस्ट के बाद कई Instagram यूजर्स ने कन्फर्म किया कि उन्हें भी पासवर्ड रीसेट का मेल मिला है. मशहूर डेटा ब्रीच ट्रैकर वेबसाइट Have I Been Pwned के क्रिएटर Troy Hunt ने भी बताया कि उन्हें हाल ही में ऐसा मेल मिला था. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ये डेटा स्क्रैपिंग का मामला है या कुछ और.

क्या ये डेटा लीक नया नहीं बल्कि पुराना है?
कुछ साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स का कहना है कि Instagram हाल ही में हैक नहीं हुआ है. उनके मुताबिक जो डेटा डार्क वेब पर बताया जा रहा है, वह 2022 का पुराना डेटा है. ये डेटा 2024 में सामने आए एक API लीक के जरिए एक्सपोज हुआ था, जिसमें Instagram प्रोफाइल्स को ग्लोबल लेवल पर स्क्रैप किया गया था. International Cyber Digest के अनुसार इस लीक में करीब 489 मिलियन रिकॉर्ड्स शामिल थे और असली फाइल 2022 में बनी थी, जिसे 2023 में शेयर किया गया.

Meta ने क्या कहा?
Meta ने किसी भी नए डेटा ब्रीच से साफ इनकार किया है. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि एक तकनीकी समस्या थी, जिसकी वजह से कोई बाहरी व्यक्ति कुछ यूजर्स को पासवर्ड रीसेट मेल भेजने में सक्षम हो गया. Meta के मुताबिक उनके सिस्टम सुरक्षित हैं और Instagram अकाउंट्स में कोई सेंध नहीं लगी है. कंपनी ने यूजर्स से कहा है कि ऐसे मेल्स को नजरअंदाज करें और घबराने की जरूरत नहीं है.

फिर भी खतरा क्यों बना हुआ है?
चाहे डेटा लीक पुराना हो या नया, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईमेल और फोन नंबर जैसी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है. CyberPress की रिपोर्ट के अनुसार इस तरह का डेटा SIM Swapping और सोशल इंजीनियरिंग अटैक के लिए काफी होता है. स्कैमर्स खुद को Instagram सपोर्ट बताकर यूजर्स से OTP और लॉगिन डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?
सुरक्षा के लिहाज से सभी Instagram यूजर्स को मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करना चाहिए, खासकर SMS की बजाय ऑथेंटिकेटर ऐप का इस्तेमाल बेहतर है. बिना खुद रिक्वेस्ट किए आए किसी भी पासवर्ड रीसेट मेल पर क्लिक न करें. इसके अलावा यूजर्स अपनी डिजिटल हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि उनका डेटा किसी ब्रीच में शामिल तो नहीं हुआ. इसके लिए Have I Been Pwned या Malwarebytes के डिजिटल फुटप्रिंट स्कैनर पर ईमेल डालकर जानकारी ली जा सकती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

InstagramInstagram data breach 2026Meta

