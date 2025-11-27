Advertisement
क्या आपका iPhone भी खतरे में है? अमेरिका ने iMessage यूजर्स को दी बड़ी चेतावनी

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:26 PM IST
क्या आपका iPhone भी खतरे में है? अमेरिका ने iMessage यूजर्स को दी बड़ी चेतावनी

अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में iPhone यूज़र्स को एक अहम चेतावनी दी है. उनके अनुसार इस समय iMessage पर संवेदनशील या निजी मैसेज भेजने से बचना चाहिए. यह चेतावनी तब जारी की गई जब साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने एक बेहद शक्तिशाली और एडवांस स्पायवेयर का पता लगाया, जो फोन में बिना जानकारी के घुस सकता है और एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है. यानी वह मैसेज भी सुरक्षित नहीं रहेंगे जिन्हें आम तौर पर सबसे प्राइवेट माना जाता है.

क्या हर यूज़र को खतरा है?
अधिकारियों के मुताबिक इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के हर iPhone यूज़र का फोन अचानक असुरक्षित हो गया है. यह खतरा मुख्य रूप से उन लोगों पर ज्यादा है जो किसी खास निगरानी या टारगेटिंग का हिस्सा हो सकते हैं- जैसे पत्रकार, एक्टिविस्ट, राजनीतिक व्यक्ति या वे लोग जो संवेदनशील या निजी जानकारी संभालते हैं. हालांकि आम यूज़र के लिए भी सावधानी बरतना सही रहेगा, क्योंकि अभी इस स्पायवेयर के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

स्पायवेयर कितना एडवांस है?
Forbes की रिपोर्ट के अनुसार यह कोई साधारण स्पायवेयर नहीं है जो गलती से डाउनलोड की गई ऐप या फर्जी लिंक से फोन में आता हो. यह प्रोफेशनल साइबर ग्रुप्स द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर है, जिसे आमतौर पर सरकारें और बड़ी संस्थाएं खरीदती हैं. यह फोन में इतने साइलेंट तरीके से प्रवेश करता है कि यूज़र को कोई नोटिफिकेशन, अलर्ट या किसी संदिग्ध एक्टिविटी का पता तक नहीं चलता. फोन में घुसने के बाद यह आपके मैसेज पढ़ सकता है, चाहे वे iMessage जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर ही क्यों न भेजे गए हों.

क्या Apple के सिस्टम में खामी है?
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple का सुरक्षा सिस्टम टूटा नहीं है. समस्या यह है कि यह स्पायवेयर इतना एडवांस और परिष्कृत है कि यह सुरक्षा दीवारों के बीच भी रास्ता खोज लेता है. यही कारण है कि अमेरिकी अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि फिलहाल iMessage पर पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, निजी फोटो या किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी भेजना बंद कर दें. ऐसे डेटा को शेयर करने के लिए दूसरे सुरक्षित विकल्प इस्तेमाल करना बेहतर होगा.

यूज़र्स क्या कदम उठाएं?
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ यूज़र्स को सलाह देते हैं कि वे अपने iPhone को तुरंत नवीनतम अपडेट पर चलाएं, क्योंकि Apple लगातार सिक्योरिटी पैच जारी करता रहता है जो नए खतरों से बचाता है. इसके अलावा, Lockdown Mode को ऑन करना भी मददगार हो सकता है, खासकर उनके लिए जो हाई-रिस्क कैटेगरी में आते हैं. यह फीचर फोन के कई फ़ंक्शंस को लिमिट कर देता है ताकि कोई स्पायवेयर फोन में घुसपैठ न कर सके.

Apple का अगला कदम क्या होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार Apple आने वाले कुछ हफ्तों में नए अपडेट और मजबूत सुरक्षा फीचर्स जारी कर सकता है. तब तक अधिकारियों का सुझाव साफ है- नॉर्मल चैटिंग, फ्रेंडली बातचीत और रोजमर्रा के मैसेज ठीक हैं, लेकिन किसी भी संवेदनशील या प्राइवेट जानकारी के लिए सिर्फ iMessage पर भरोसा ना करें. बेहतर है कि सुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल करें.

सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा
फिलहाल सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अपने फोन को अपडेट रखें, Lockdown Mode जैसे फीचर्स का उपयोग करें और संवेदनशील जानकारी भेजने से पहले दो बार सोचें. जब तक Apple मजबूत सुरक्षा अपडेट जारी नहीं करता, तब तक जागरूक रहना और सतर्क रहना ही स्मार्ट यूज़र होने की निशानी है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

