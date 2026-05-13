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Hindi NewsटेकTV को कबाड़ बना देगा मच्छर वाला रैकेट! LG ने साफ-साफ कहा- भूलकर भी पास मत रखना; खूब पछताएंगे

TV को कबाड़ बना देगा मच्छर वाला रैकेट! LG ने साफ-साफ कहा- भूलकर भी पास मत रखना; खूब पछताएंगे

LG ने चेतावनी दी है कि मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट आपके कीमती स्मार्ट टीवी को कबाड़ बना सकता है, क्योंकि इसकी हाई-वोल्टेज स्पार्क स्क्रीन और मदरबोर्ड को तुरंत खराब कर सकती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 13, 2026, 11:32 AM IST
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LG ने चेतावनी दी है कि मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट आपके कीमती स्मार्ट टीवी को कबाड़ बना सकता है.
LG ने चेतावनी दी है कि मच्छर मारने वाला इलेक्ट्रिक रैकेट आपके कीमती स्मार्ट टीवी को कबाड़ बना सकता है.

अगर आप भी रात में टीवी देखते समय मच्छरों को मारने के लिए इलेक्ट्रिक बैट या रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह आदत आपके महंगे Smart TV को नुकसान पहुंचा सकती है. LG ने अपने ऑफिशियल यूजर मैनुअल में साफ चेतावनी दी है कि टीवी के आसपास हाई-वोल्टेज वाले Bug Zapper या मच्छर मारने वाले बैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. कंपनी का कहना है कि ऐसा करने से टीवी में गंभीर खराबी आ सकती है और कई मामलों में टीवी पूरी तरह खराब भी हो सकता है.

आखिर क्यों खतरनाक है मच्छर मारने वाला बैट?

दरअसल, मच्छर मारने वाला बैट या Bug Zapper हाई-वोल्टेज इलेक्ट्रिक सिस्टम पर काम करता है. जब यह मच्छर को मारता है, तब इसमें से एक तेज स्पार्क निकलता है. यह स्पार्क बेहद छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करता है. ये पल्स आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन आसपास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर असर डाल सकते हैं. Smart TV के अंदर बहुत ही संवेदनशील सर्किट, मदरबोर्ड और डिस्प्ले पैनल होते हैं. ऐसे में अगर टीवी के पास लगातार इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा हो रहे हों, तो यह इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई बार टीवी अचानक बंद होना, स्क्रीन ब्लैंक होना या मदरबोर्ड खराब होना जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं.

LG ने यूजर मैनुअल में क्या लिखा?

LG ने अपने Smart TV यूजर मैनुअल में साफ लिखा है कि “Do not use high voltage electrical equipment near the product (e.g., a bug zapper). This may result in product malfunction.” यानी कंपनी साफ तौर पर कह रही है कि टीवी के पास हाई-वोल्टेज डिवाइस जैसे Bug Zapper का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे प्रोडक्ट खराब हो सकता है. यह चेतावनी सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि टीवी की सुरक्षा से जुड़ा अहम निर्देश माना जा रहा है. खासतौर पर आजकल के OLED और LED Smart TVs में बेहद एडवांस और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं.

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TV स्क्रीन पर बैठ जाए मच्छर तो क्या करें?

अक्सर लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे मच्छर को सीधे बैट से मार देते हैं. यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. अगर मच्छर स्क्रीन पर बैठा हो, तो उसे माइक्रोफाइबर कपड़े से हल्के हाथ से हटाना बेहतर रहेगा. आप चाहें तो फूंक मारकर भी मच्छर को हटा सकते हैं. इसके अलावा टीवी के बिल्कुल पास बैट को स्पार्क करके चेक करना भी खतरनाक हो सकता है. कई लोग बैट को टीवी के बगल वाले सॉकेट में चार्ज करते हैं, लेकिन इससे भी रिस्क बढ़ सकता है.

Smart TV को सुरक्षित रखने के आसान तरीके

अगर आप अपने महंगे Smart TV को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कुछ छोटी सावधानियां बेहद जरूरी हैं. टीवी से कम से कम 2 से 3 फीट दूर रहकर ही मच्छर मारने वाले बैट का इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि टीवी के आसपास ऐसे डिवाइस न रखें, जो ज्यादा स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा करते हों.

इसके साथ ही एक अच्छा सर्ज प्रोटेक्टर या स्टेबलाइजर इस्तेमाल करना भी जरूरी है. इससे बिजली के उतार-चढ़ाव का असर सीधे टीवी के मदरबोर्ड पर नहीं पड़ता. छोटी-सी सावधानी आपके हजारों या लाखों रुपये के Smart TV को खराब होने से बचा सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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