कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया Dead? इस्तेमाल करने से पहले चेक करें स्टेटस, छोटी सी गलती पहुंचा सकती है जेल

कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया 'Dead'? इस्तेमाल करने से पहले चेक करें स्टेटस, छोटी सी गलती पहुंचा सकती है जेल

आज के समय में PAN कार्ड हर आम आदमी की जरूरत बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक, हर जरूरी काम में इसका यूज होता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता कि उनका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं. लोग मान लेते हैं कि एक बार PAN कार्ड बन गया, तो वह जिंदगी भर चलता रहेगा. इसी वजह से कई बार लोग अनजाने में इनएक्टिव या डेड PAN कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी की वजह बन जाता है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:54 AM IST
कहीं आपका पैन कार्ड तो नहीं हो गया 'Dead'? इस्तेमाल करने से पहले चेक करें स्टेटस, छोटी सी गलती पहुंचा सकती है जेल

आज के समय में पहचान से जुड़े कागज सभी की जरूरत बन चुके हैं. अक्सर लोग पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल करते रहते हैं. इसमें से PAN कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने तक, हर जरूरी काम में सभी को पैन कार्ड की जरूरत होती है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह तक पता नहीं होता कि उनका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं. लोग मान लेते हैं कि एक बार PAN कार्ड बन गया, तो वह अब जिंदगी भर चलता रहेगा. क्योंकि PAN कार्ड का इस्तेमाल सीमित जगहों पर होता है. इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं. यही छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है. हम यहां आपको पैन कार्ड का स्टेटस पता करने का तरीका बता रहे हैं. 

इनएक्टिव PAN से क्या हो सकता है नुकसान?
अगर आपका PAN कार्ड इनएक्टिव हो गया है, तो इसके इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है. इनएक्टिव PAN कार्ड के इस्तेमाल से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. इससे आपका बैंक खाता फ्रीज होने का खतरा रहता है. कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई तक की नौबत आ सकती है. इसके साथ इनएक्टिव PAN के साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. आपको लोन या क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिल पाएगा. इससे साफ है कि PAN का एक्टिव होना आपके लिए बेहद जरूरी है. 

क्यों इनएक्टिव हो जाता है PAN कार्ड?
PAN कार्ड के इनएक्टिव होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. इसमें सबसे बड़ा कारण आधार कार्ड को PAN से लिंक न करना है. इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के नाम पर गलती से दो PAN कार्ड बन गए हैं, या PAN में नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी गलत हो गई या आपके PAN का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो आपका पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाता है. कई बार लोगों को इसकी कोई जानकारी भी नहीं होती है. 

घर बैठे करें PAN कार्ड का स्टेटस चेक
सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है. आप सिर्फ वेब ब्राउजर पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या नहीं. चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें...
स्टेप 1. सबसे पहले आप अपने फोन या लैपटॉप में वेब ब्राउजर ओपेन करें.
स्टेप 2. अब ब्राउजर में Income Tax डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 3. अब आपको होम पेज पर ‘Verify Your PAN’ का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें. 
स्टेप 4. इसके बाद अपना PAN नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर भरें. 
स्टेप 5. अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा. इसे दर्ज करते ही स्क्रीन पर साफ-साफ दिख जाएगा कि आपका PAN कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव.

