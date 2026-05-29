क्या AI छीन रहा है आपकी प्राइवेसी? जानिए बड़ा खतरा

मानव के अंदर अपनी कल्पना को साकार करने की एक अद्भुत क्षमता है. 20वीं सदी की ऐसी ही एक मानव कल्पना 21वीं सदी में सभी मानवों को चकित कर रही है. उस कल्पना को आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के नाम से जानते हैं. इस कल्पना के साकार रूप ने सभी तकनीकी उपकरणों के साथ गठबंधन कर, मानव जीवन पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला है.

सोकर उठने पर मोबाइल बताता है, 'आपकी हृदय गति तेज है, जिसके कारण चिकित्सक परामर्श आवश्यक है.' यह हाथ में पहनी ए.आई. तकनीक युक्त घड़ी से संभव हो रहा है. इसको संभव करने में मानव शरीर की जानकारी (डेटा) का योगदान है. क्या यह निजी डेटा सुरक्षित है? इसी समस्या का विधिक समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की रचना की.

भारत ने वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ की तर्ज पर डेटा संरक्षण अधिनियम की रचना की. यूरोपीय संघ ने वर्ष 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) की रचना की, जिसका उद्देश्य एक मॉडल कानून को विश्व के सामने प्रस्तुत करना था, ताकि दुनिया जीडीपीआर से प्रेरणा लेकर घरेलू कानून के रूप में डेटा संरक्षण अधिनियम लागू कर सके.

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एक लंबे विचार और प्रयास के पश्चात, भारत सरकार ने 2025 में डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर दिया. इस कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के निजता के अधिकार का संरक्षण करना और सरकार के द्वारा डेटा के कानूनी उपयोग के मध्य वैधानिक संतुलन स्थापित करना था.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (सेवानिवृत) न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय के पश्चात इसका अधिनियमन संवैधानिक दृष्टिकोण से अनिवार्य था. इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रदत्त मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया था. पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ए.आई. युग में निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने और डेटा के दुरुपयोग को रोकने में उपयुक्त सिद्ध होगा?

ए.आई. और डेटा का सम्बन्ध

ए.आई. की गाड़ी डेटा नामक तेल से चलती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद डेटा की नींव पर टिकी है. ए.आई. के प्रशिक्षण में डेटा का महत्वपूर्ण योगदान है. भारत की विस्तृत जनसंख्या कुल डेटा में एक बड़ा योगदान देती है, पर चिंतित करने वाला विषय है कि सभी प्रमुख मॉडल विदेशी हैं और डेटा अनुपात में भारत की बड़ी भागीदारी है. यह भारत की सम्प्रभुता की लिए भी एक चुनौती स्थापित करता है.



डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की बुनियाद इस कल्पना पर टिकी है कि निजी डेटा को कुल डेटा से अलग किया जा सकता है. पर ए.आई. मॉडल से निजी डेटा को कुल डेटा से अलग करना एक सहज प्रक्रिया नहीं है. जिस डेटा पर ए.आई. मॉडल का प्रशिक्षण हुआ है, उसमें अक्सर निजी डेटा शामिल होता है, जिसके चलते मॉडल के प्रशिक्षण में मॉडल में निजी डेटा समाहित हो जाता है. निजी डेटा अगर सार्वजनिक है भी तो, विधिक दृष्टि से इससे डेटा के निजी होने के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता. डेटा संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत व्यक्ति सार्वजनिक-निजी डेटा को भी मिटाने का आवेदन कर सकता है. पर निजी डेटा सार्वजनिक न रह जाने पर भी ए.आई. मॉडल का हिस्सा बन जाने के कारण गोपनीयता खो चुका होता है.

ए.आई. मॉडलन न सिर्फ प्रशिक्षण में डेटा का उपयोग करता है, अपितु मॉडल डेटा-आधारित निर्णय भी लेता है. पश्चिमी दार्शनिक सर फ्रांसिस बेकन ने 'Knowledge is power' ('जानकारी एक शक्ति है') कहते हुए जानकारी की प्रमुखता को उल्लेखित किया है. यह भारतीय डेटा अभी भी विदेशों में संरक्षित है; इन विदेशी कंपनियों के डेटा सेंटर विदेशों में स्थापित हैं. विदेशों में स्थापित डेटा सेंटर भारतीय विधिक क्षेत्राधिकार के बाहर होने के नाते, सीधे तौर पर भारतीय नियंत्रण में नहीं होते. इस डेटा का इस्तेमाल ए.आई. के माध्यम से लोकतंत्र को प्रभावित करने से लेकर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने तक किया जा सकता है.

जिन स्थितियों में निजी डेटा को कुल डेटा से अलग किया जाना संभव है, वहाँ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम प्रभावी सिद्ध होता है. पर यह ए.आई. से निजता का अधिकार सुरक्षित रखने में निष्प्रभावी है, चूँकि ए.आई. डेटा को अलग करना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है. यह कानून निजता का अधिकार सुरक्षित रखने में प्रभावी है, सोशल मीडिया कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशनों से, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निजता के अधिकार को सुरक्षित रखना वर्तमान कानूनी ढांचे की दृष्टि से संभव नहीं है.

ए.आई. से डेटा मिटाने की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसे मशीन अन-लर्निंग कहते हैं पर यह एक अत्यंत महंगा माध्यम है. दूसरा माध्यम है क्रिप्टोग्राफी कुंजी को नष्ट करने का. क्रिप्टोग्राफी एक गणित आधारित तकनीकी है जिसका उपयोग डेटा को एक कोड में बदल कर सुरक्षित रखने में किया जाता है. इस कोड को एक कुंजी के माध्यम से लॉक किया जाता है, जिसे सिर्फ कुंजी से ही अनलॉक किया जा सकता है. अगर यह कुंजी (Key) नष्ट हो जाए तो डेटा को वापस पाना संभव नहीं रह जाता. इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरा और अत्यंत प्रासंगिक माध्यम है, पर्सनल डेटा का अनामीकरण करना (Personal data anonymisation). इस प्रक्रिया में ए.आई. मॉडल की ट्रेनिंग के समय ही ट्रेनिंग डेटा से सभी पर्सनल डेटा को मिटा देना शामिल है.

मशीन अन-लर्निंग की प्रक्रिया अत्यंत महँगी होने के कारण वर्तमान में अव्यावहारिक है, पर ए.आई. मॉडल से निजता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, क्रिप्टोग्राफी कुंजी को नष्ट करना और पर्सनल डेटा का अनामिकरण करना एक महत्वपूर्ण उपाय है.

भविष्य की दिशा में

वर्तमान विधिक संरचना यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के माध्यम से ए.आई. युग में निजता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा नहीं हो सकती. पर अगर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 12 में संशोधन कर, निजी डेटा मिटाने की, डेटा स्वामी की मांग पर क्रिप्टोग्राफी कुंजी को नष्ट करने और निवारक उपाय के रूप में डेटा के अनामिकरण का प्रावधान किया जाए तो निश्चित ही निजता और गोपनीयता दोनों अधिकारों को कानूनी माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है. इन दोनों की विफलता की स्थिति में, और विशेष परिस्थितियों में दंडात्मक प्रावधान के रूप में न्यायालय को मशीन अन-लर्निंग के आदेश पारित करने की शक्ति इस कानून को प्रभावी बनाएगी.

निजी डेटा व्यक्ति की निजता से जुड़े होने के साथ-साथ कई बार व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा होता है. व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में निजता का अधिकार निहित है. संवैधानिक अधिकार होने के साथ इसका कानून के माध्यम से व्यावहारिक पालन आवश्यक है, अतएव डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में संशोधन शीघ्र किया जाना चाहिए.