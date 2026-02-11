कहीं आपके फोन की सुस्ती की वजह ये तो नहीं? Google Photos की ये 2 मिनट वाली सेटिंग कर लीजिए फोन चलेगा सुपरफास्ट!

How to Free up Phone Storage: आज के डिजिटल दौर में हर कोई खास पलों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है. लेकिन यह शौक तब सिरदर्द बन जाता है जब फोन की स्क्रीन पर Storage Full का मैसेज आने लगता है. फोटो और वीडियो से भरी गैलरी न केवल फोन की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती हैं बल्कि जरूरी फाइल्स के लिए भी जगह नहीं रह जाती है. अगर आप भी बार-बार फोटो डिलीट करने की समस्या से परेशान हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. आपके Google Photos में ही ऐसी कई सेटिंग्स मौजूद हैं, जिनकी सहायता से आप कुछ हद तक इस परेशानी से बच सकते हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि Google Photos के स्मार्ट फीचर्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना फोटो-वीडियो डिलीट किए अपने फोन की मेमोरी को मिनटों में खाली कर सकते हैं.

फोटो और वीडियो के चक्कर में अक्सर फोन का स्टोरेज फुल हो जाता है बल्कि इससे परफॉर्मेंस भी सुस्त हो जाती है. इस समस्या का समाधान करने के लिए Google Photos का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपना डेटा सेफ रख सकते हैं बल्कि डुप्लीकेट और खराब फोटो को हटाकर फोन को सुपरफास्ट भी बना सकते हैं.

क्यों जरूरी है यह हैक?

स्टोरेज की बचत

फोन मेमोरी से भारी-भरकम फाइलें हट जाती हैं.

बेहतर परफॉर्मेंस

फोन का हैंग होना और स्लो चलना बंद हो जाता है.

ऑटोमैटिक क्लीनिंग

धुंधली और एक जैसी दिखने वाली फोटो खुद-ब-खुद पहचानी जा सकती हैं.

क्लाउड बैकअप

फोन खोने या खराब होने पर भी आपकी यादें सुरक्षित रहती हैं.

ऐसे करें फोन को क्लीन

बैकअप लें और फ्री अप स्पेस चुनें

इसके लिए आपको सबसे पहले Google Photos ऐप पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा.

अब Photos settings में जाकर Back up & sync को ऑन कर दें. जब बैकअप पूरा हो जाए तो Free up space पर क्लिक कर दें.

इससे वो फोटो फोन से डिलीट हो जाएंगी जो पहले से क्लाउड पर सेव हैं.

सजेस्ट डिलीशन टूल का इस्तेमाल

गूगल फोटोज ऐप के जरिए Library टैब में Utilities सेक्शन पर जाना होगा. यहां आपको Suggest Deletion का ऑप्शन मिल जाएगा. यह टूल अपने आप खराब और एक जैसी फोटो को ढूंढ लेगा जिन्हें आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं.

बड़े वीडियो को करें आर्काइव

इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई वीडियो ज्यााद स्पेस ले रहा है तो उसे सिलेक्ट करें और Move to Archive कर दें. इससे वह आपकी गैलरी में सामने नहीं दिखेगा लेकिन क्लाउड पर सेव रहेगा.

डुप्लीकेट फोटो को खोजकर हटाएं

गूगल फोटोज के सर्च फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी खास व्यक्ति या जगह की फोटो सर्च कर सकते हैं. यहां आपको एक जैसी दिखने वाली कई फोटो मिल जाएंगी. आप इन फोटो को हटाकर स्पेस खाली कर सकते हैं.

ये बातें भी रखें ध्यान

कोई भी फोटो डिलीट करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि बैकअप पूरा हुआ है या नहीं.

सिस्टम को अपडेट रखें जिससे आपको लेटेस्ट क्लीनिंग फीचर्स मिलते रहें.

महीने में कम से कम एक बार अपनी स्टोरेज का ऑडिट जरूर करें.

