Advertisement
trendingNow13105696
Hindi Newsटेककहीं आपके फोन की सुस्ती की वजह ये तो नहीं? Google Photos की ये 2 मिनट वाली सेटिंग कर लीजिए फोन चलेगा सुपरफास्ट!

कहीं आपके फोन की सुस्ती की वजह ये तो नहीं? Google Photos की ये 2 मिनट वाली सेटिंग कर लीजिए फोन चलेगा सुपरफास्ट!

Google Photos Storage Hack: आजकल स्मार्टफोन हमारे साथ हर पल होते हैं. किसी से बात करना होगा या फोटो क्लिक करनी हो, हम तुरंत स्मार्टफोन निकालते हैं. लेकिन जैसे ही गैलरी यादों से भरती है फोन की रफ्तार दम तोड़ने लगती है. Storage Full का वह लाल निशान न सिर्फ स्टोरेज फुल की याद दिलाता है बल्कि फोन की रफ्तार को भी धीमी कर देता है पर क्या आप जानते हैं कि इसका एक स्मार्ट तरीका भी है? जिससे आप यह परेशानी दूर कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आपके फोन की सुस्ती की वजह ये तो नहीं? Google Photos की ये 2 मिनट वाली सेटिंग कर लीजिए फोन चलेगा सुपरफास्ट!

How to Free up Phone Storage: आज के डिजिटल दौर में हर कोई खास पलों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है. लेकिन यह शौक तब सिरदर्द बन जाता है जब फोन की स्क्रीन पर Storage Full का मैसेज आने लगता है. फोटो और वीडियो से भरी गैलरी न केवल फोन की रफ्तार पर ब्रेक लगा देती हैं बल्कि जरूरी फाइल्स के लिए भी जगह नहीं रह जाती है. अगर आप भी बार-बार फोटो डिलीट करने की समस्या से परेशान हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. आपके Google Photos में ही ऐसी कई सेटिंग्स मौजूद हैं, जिनकी सहायता से आप कुछ हद तक इस परेशानी से बच सकते हैं. तो आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि Google Photos के स्मार्ट फीचर्स के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके आप बिना फोटो-वीडियो डिलीट किए अपने फोन की मेमोरी को मिनटों में खाली कर सकते हैं.

फोटो और वीडियो के चक्कर में अक्सर फोन का स्टोरेज फुल हो जाता है बल्कि इससे परफॉर्मेंस भी सुस्त हो जाती है. इस समस्या का समाधान करने के लिए Google Photos का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपना डेटा सेफ रख सकते हैं बल्कि डुप्लीकेट और खराब फोटो को हटाकर फोन को सुपरफास्ट भी बना सकते हैं.

क्यों जरूरी है यह हैक?
स्टोरेज की बचत
फोन मेमोरी से भारी-भरकम फाइलें हट जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतर परफॉर्मेंस
फोन का हैंग होना और स्लो चलना बंद हो जाता है.

ऑटोमैटिक क्लीनिंग
धुंधली और एक जैसी दिखने वाली फोटो खुद-ब-खुद पहचानी जा सकती हैं.

क्लाउड बैकअप
फोन खोने या खराब होने पर भी आपकी यादें सुरक्षित रहती हैं.

ऐसे करें फोन को क्लीन

बैकअप लें और फ्री अप स्पेस चुनें 
इसके लिए आपको सबसे पहले Google Photos ऐप पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना होगा.
अब Photos settings में जाकर Back up & sync को ऑन कर दें. जब बैकअप पूरा हो जाए तो Free up space पर क्लिक कर दें. 
इससे वो फोटो फोन से डिलीट हो जाएंगी जो पहले से क्लाउड पर सेव हैं.

सजेस्ट डिलीशन टूल का इस्तेमाल 
गूगल फोटोज ऐप के जरिए Library टैब में Utilities सेक्शन पर जाना होगा. यहां आपको Suggest Deletion का ऑप्शन मिल जाएगा. यह टूल अपने आप खराब और एक जैसी फोटो को ढूंढ लेगा जिन्हें आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं.

बड़े वीडियो को करें आर्काइव
इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई वीडियो ज्यााद स्पेस ले रहा है तो उसे सिलेक्ट करें और Move to Archive कर दें. इससे वह आपकी गैलरी में सामने नहीं दिखेगा लेकिन क्लाउड पर सेव रहेगा.

डुप्लीकेट फोटो को खोजकर हटाएं
गूगल फोटोज के सर्च फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी खास व्यक्ति या जगह की फोटो सर्च कर सकते हैं. यहां आपको एक जैसी दिखने वाली कई फोटो मिल जाएंगी. आप इन फोटो को हटाकर स्पेस खाली कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः Jio- Airtel की बढ़ी टेंशन! ये कंपनी दे रही 499 में IPL और World Cup का एक्सेस फ्री

ये बातें भी रखें ध्यान
कोई भी फोटो डिलीट करने से पहले यह जरूर चेक कर लें कि बैकअप पूरा हुआ है या नहीं.

सिस्टम को अपडेट रखें जिससे आपको लेटेस्ट क्लीनिंग फीचर्स मिलते रहें.

महीने में कम से कम एक बार अपनी स्टोरेज का ऑडिट जरूर करें.

ये भी पढे़ंः Instagram ला रहा खास फीचर, अब बिना फिल्टर के भेजना होगा फोटो-वीडियो; न देखने पर...

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google Photos storage HackHow to free up phone storage

Trending news

पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Ajit Pawar
पाठक मैम नहीं हमें कपूर पर शक...रोहित पवार ने अजित पवार के प्लेन क्रैश पर उठाए सवाल
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
viral gun reel
Fa9la सॉन्ग पर हाथ में पिस्तौल और बंदूक लहराते कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
Kiren Rijiju
स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का...
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
Four Stars of Destiny
नरवणे की किताब मामले में Penguin को दिल्ली पुलिस का नोटिस, सवाल-जवाब के लिए किया तलब
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
Mayor Ritu Tawde
25 साल बाद उद्धव का 'किला' ध्‍वस्‍त, BJP प्रत्‍याशी रितु तावड़े बनीं BMC की मेयर
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
Supreme Court
'सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव...' नए नियमों पर SC सख्त, केंद्र-UGC को जारी किया नोटिस
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Chandrapur Mayor Election
किंगमेकर बनी उद्धव सेना, सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी कांग्रेस ने गंवाई मेयर की कुर्सी
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: बजट में आज की चुनौतियों पर बात ही नहीं, अमेरिका के लिए भारत का डेटा जरूरी...लोकसभा में बोले राहुल गांधी
Parliament budget session 2026
Parliament Budget Session 2026 (Day 11) Live: बजट में आज की चुनौतियों पर बात ही नहीं, अमेरिका के लिए भारत का डेटा जरूरी...लोकसभा में बोले राहुल गांधी
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
supriya Sule
कौन हैं सारंग लखानी? जिनसे होगी सुप्रिया सुले की बेटी की शादी
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस