Advertisement
trendingNow13231060
Hindi Newsटेकनौतपा की भीषण गर्मी में ओवन की तरह तप रहा है मोबाइल? भूलकर भी न करें ये 2 गलतियां, वरना फट सकता है फोन

नौतपा की भीषण गर्मी में ओवन की तरह तप रहा है मोबाइल? भूलकर भी न करें ये 2 गलतियां, वरना फट सकता है फोन

नौतपा की भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी हालत खराब कर दी है. खासतौर पर स्मार्टफोन अब पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से गर्म होने लगे हैं. अगर आपका फोन गेमिंग करते समय, वीडियो शूट करते वक्त या लंबे समय तक वेब सीरीज देखने के दौरान बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 28, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नौतपा की भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी हालत खराब कर दी है.
नौतपा की भीषण गर्मी ने इंसानों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की भी हालत खराब कर दी है.

आज के आधुनिक स्मार्टफोन काफी पावरफुल हो चुके हैं. इनमें हाई-परफॉर्मेंस प्रोसेसर, 5G, AI फीचर्स और बड़ी स्क्रीन जैसी चीजें होती हैं. यही वजह है कि ज्यादा इस्तेमाल करने पर फोन के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ता है. ऊपर से बाहर की तेज गर्मी इस समस्या को और बढ़ा देती है. फोन का ज्यादा गर्म होना सिर्फ परफॉर्मेंस को स्लो नहीं करता, बल्कि बैटरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है. कुछ मामलों में ज्यादा ओवरहीटिंग से आग लगने या बैटरी फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं.

धूप में फोन इस्तेमाल करने से बचें

गर्मी के मौसम में सीधी धूप स्मार्टफोन की सबसे बड़ी दुश्मन मानी जाती है. अगर आप बाहर धूप में लगातार फोन इस्तेमाल कर रहे हैं या फोन को कार के डैशबोर्ड पर छोड़ देते हैं, तो उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ सकता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि जहां तक संभव हो फोन को छांव में रखें. कोशिश करें कि फोन को गर्म कार, धूप वाली जगह या गर्म सतह पर ज्यादा देर तक न छोड़ें.

फोन को पानी या फ्रीजर में न रखें

बहुत से लोग फोन गर्म होने पर उसे तुरंत ठंडा करने के लिए पानी के पास रख देते हैं या फ्रीजर में रखने की कोशिश करते हैं. लेकिन यह तरीका काफी खतरनाक साबित हो सकता है. अचानक बहुत ज्यादा ठंड मिलने से फोन के अंदर नमी यानी Moisture बन सकती है. इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और नमी का मेल फोन को खराब कर सकता है. अगर आपका फोन बहुत गर्म हो गया है, तो सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि उसे बंद करके किसी ठंडी और छायादार जगह पर कुछ समय के लिए रख दें.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार इस्तेमाल से फोन को दें आराम

लंबे समय तक गेम खेलना, लगातार वीडियो रिकॉर्ड करना या घंटों तक OTT कंटेंट देखना फोन के प्रोसेसर पर ज्यादा दबाव डालता है. इससे फोन तेजी से गर्म होने लगता है. अगर आपने काफी देर तक फोन इस्तेमाल किया है, तो उसे कुछ समय के लिए आराम देना बेहतर रहेगा. इससे फोन का तापमान सामान्य होने में मदद मिलती है.

स्क्रीन ब्राइटनेस कम रखें

फोन की स्क्रीन ब्राइटनेस ज्यादा रखने से बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और फोन ज्यादा गर्म होने लगता है. गर्मियों में कोशिश करें कि स्क्रीन ब्राइटनेस जरूरत के हिसाब से ही रखें. इसके अलावा बैकग्राउंड में चल रहे बेकार ऐप्स को बंद कर देना भी फायदेमंद होता है. इससे प्रोसेसर पर कम दबाव पड़ता है और फोन ज्यादा गर्म नहीं होता.

हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें

सस्ते और लोकल चार्जर फोन के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं. कई थर्ड-पार्टी चार्जर सही तरीके से वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे फोन और बैटरी दोनों गर्म होने लगते हैं. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हमेशा कंपनी का ओरिजिनल या अप्रूव्ड चार्जर ही इस्तेमाल करें. इससे फोन सुरक्षित रहता है और बैटरी की लाइफ भी लंबी होती है.

गर्मियों में फोन की देखभाल क्यों जरूरी है?

गर्मी का मौसम स्मार्टफोन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है. लगातार बढ़ते तापमान का असर फोन की बैटरी, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस पर पड़ता है. अगर कुछ आसान सावधानियां अपनाई जाएं, तो फोन को ओवरहीटिंग से बचाया जा सकता है. सही इस्तेमाल और थोड़ी देखभाल से आपका स्मार्टफोन लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करता रहेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Smartphonesmartphone overheatingphone heating problemsummer phone tips

Trending news

PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
pm modi france visit
PM मोदी अब जाएंगे फ्रांस, ट्रंप से होगी मुलाकात? पहली बार करेंगे इस देश का भी दौरा
अबकी बार 48 डिग्री पार, यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?
India Heatwave 2026
अबकी बार 48 डिग्री पार, यूपी के बांदा जिले में सबसे ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है?
बाबा बागेश्वर की बढ़ी टेंशन! गुजरात दौरे से पहले विज्ञान जाथा ने खोला मोर्चा
Bageshwar Dham
बाबा बागेश्वर की बढ़ी टेंशन! गुजरात दौरे से पहले विज्ञान जाथा ने खोला मोर्चा
इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
Rahul Gandhi
इनकार करना...CBSE ने खारिज किया नेता विपक्ष का दावा, फिर क्या बोले राहुल गांधी?
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Ravi Kishan
गोरखपुर में आखिर किसने फैलाई रवि किशन को लेकर ऐसी अफवाहें? एक्टर ने दर्ज कराई FIR
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
Maharashtra
Maharashtra: दापोली में 'शिव भक्तों' पर हमले की खबर से हड़कंप! 9 उपद्रवी हिरासत में
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
Dhurandhar
'धुरंधर' का खौफ! पूर्व ISI चीफ के बेटे ने स्क्रिप्ट को लेकर रोया रोना; देखें Video
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
Karnataka News
इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया? कर्नाटक में बन रही हैं तीन संभावनाएं
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
viral video
दफा हो जाओ! US में भारतीय कपल पर सरेआम नस्लीय हमला, कैमरे में कैद हुई बदसलूकी-Video
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी
weather news
IMD Alert: 15 राज्यों में अगले 20 घंटे भारी! तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी