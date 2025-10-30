कहीं आपके फोन में तो नहीं लगा है गलत टेम्पर्ड ग्लास? जान लें 2D, 5D और 11D Glass की सच्चाई!

Mobile Screen Safety Tips: आजकल हर हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया है. किसी से बात करना हो या कहीं पेमेंट करना हो स्मार्टफोन की जरूरत हर जगह पड़ती है. लेकिन कई बार हमारे हाथ से फोन गिर जाता है, ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है स्क्रीन के खराब होने का. फोन गिरने पर सबसे बड़ा असर स्क्रीन पर ही आता है. इस समस्या से बचने के लिए लोग अब स्क्रीन ग्लास फोन पर लगवाने लगे हैं. अगर आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्क्रैच, दरार या टूट-फूट से बचाना चाहते हैं तो टेम्पर्ड ग्लास लगवाना जरूरी है. लेकिन हर टेम्पर्ड ग्लास एक जैसा नहीं होता है. कुछ बेहतर प्रोटेक्शन देते हैं तो कुछ दिखने में तो अच्छे लगते हैं पर जल्दी खराब हो जाते हैं. ऐसे में फोन की सेफ्टी के लिए कौन-सा टेम्पर्ड ग्लास चुनना सही रहेगा? लगवाने से आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं.

सही टेम्पर्ड ग्लास से ही मिलेगी सेफ्टी

टेम्पर्ड ग्लास लगवाने के पीछे सबका एक ही मकसद होता है स्मार्टफोन की सेफ्टी. लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आपके टेम्पर्ड ग्लास लगवाने के बाद फोन को सेफ्टी मिलती ही है. मार्केट में कई ऐसे भी ग्लास हैं जो न के बराबर सेफ्टी देते हैं. अगर गलत टाइप का ग्लास चुन लिया तो स्क्रीन को पूरी सेफ्टी नहीं मिल पाती है. मार्केट में 2D, 2.5D, 5D, 11D जैसे कई तरह के टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं. हर एक का डिजाइन और सेफ्टी लेवल अलग होता है जैसे 2D ग्लास सिर्फ स्क्रीन के फ्लैट हिस्से को कवर करता है वहीं 2.5D और 5D टेम्पर्ड ग्लास एज-टू-एज कवरेज देते हैं जिससे गिरने पर स्क्रीन टूटने का खतरा काफी कम हो जाता है.

मोटाई और कोटिंग भी है जरूरी

टेम्पर्ड ग्लास की क्वालिटी उसकी मोटाई और कोटिंग पर तय होती है. आमतौर पर मार्केट में 0.3mm से 0.5mm मोटे टेम्पर्ड ग्लास मिलते हैं जो फोन की स्क्रीन को अच्छी सेफ्टी देने के लिए परफेक्ट होते हैं. बहुत पतले ग्लास भले ही देखने में अच्छे लगें लेकिन हल्का सा दबाव पड़ने पर वे जल्दी टूट सकते हैं. वहीं अच्छी क्वालिटी वाले टेम्पर्ड ग्लास में हाइड्रोफोबिक और ओलियोफोबिक कोटिंग होती है जिससे उंगलियों के निशान नहीं पड़ते और स्क्रीन साफ व स्मूथ बनी रहती है. दुकानदार आमतौर पर इस बात पर ध्यान नहीं दिलाते लेकिन एक अच्छे स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए यह डिटेल काफी अहम होती है.

कर्व्ड डिस्प्ले के लिए ये ग्लास है बेस्ट

अगर आपके फोन में कर्व्ड डिस्प्ले है तो उसके लिए 5D या 11D टेम्पर्ड ग्लास सेफ्टी के नजरिए से परफेक्ट होता है. इसका कारण है कि ये स्क्रीन के हर कोने तक पूरी कवरेज देते हैं और गिरने पर सेफ्टी प्रदान करते हैं. वहीं जिन लोगों को अपनी प्राइवेसी की चिंता रहती है उनके लिए प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें स्क्रीन सिर्फ सामने से साफ दिखती है जबकि साइड से देखने पर काली नजर आती है जिससे कोई और आपकी स्क्रीन को देख नहीं पाता है. हालांकि इस ग्लास के इस्तेमाल से डिस्प्ले थोड़ी डिम लग सकती है इसलिए ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है.

