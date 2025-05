कहीं आपका फोन हैक तो नहीं? जानने के लिए डायल करें ये नंबर, पता चल जाएगी हकीकत

How to Know Smartphone Hacked: आज का इस्तेमाल आज के समय ज्यादातर कामों के लिए किया जाता है, जैसे कॉल करने, वीडियो कॉल करने, ऑनलाइन बैंकिंग करने, ऑनलाइन पेमेंट करने, टिकट्स बुक करने आदि कामों के लिए. इस पर लोगों का जरूरी डेटा भी स्टोर होता है इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं है. लेकिन, सवाल यह उठता है कि यह कैसै मालूम किया जाए. आपकी इस परेशानी का हल हम आपको बताते हैं.

X पर शेयर किया वीडियो

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर साइबर दोस्त हैंडल, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें वीडियो में उन साइन के बारे में बताया गया है जो फोन के हैक होने पर दिखाई देते हैं. इसमें फोन का बार-बार हैंग, बैटरी का डाउन होना, नेटवर्क का चले जाना या अननोन नंबर से कॉल का आना शामिल है.

CyberAwarenessTip

Have you ever thought that someone could be watching everything you do on your phone

Its not just a privacy breach it can lead to financial fraud, identity theft, and even account takeovers.

Save this video for later from our very own Vardiwala I4C pic.twitter.com/fjOHr1ga1x

CyberDost I4C Cyberdost May 26, 2025