कहीं आपका स्मार्टफोन हैक तो नहीं हुआ? इस एक कोड से मिनटों में जानिए सच्चाई

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है. बैंकिंग, सोशल मीडिया, ऑफिस का काम और निजी बातचीत- सब कुछ मोबाइल से ही होता है. लेकिन इसी वजह से साइबर ठग और हैकर्स अब स्मार्टफोन को अपना आसान निशाना बना रहे हैं. हाल के दिनों में कॉल फॉरवर्डिंग और मैसेज डायवर्जन से जुड़े फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं, जिनमें यूजर को बिना बताए उसकी कॉल, मैसेज और OTP किसी दूसरे नंबर पर भेज दिए जाते हैं.

कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम कैसे काम करता है

इस तरह के स्कैम में हैकर चुपचाप आपके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव कर देता है. इसका मतलब यह होता है कि आपके पास आने वाली कॉल या OTP सीधे किसी और नंबर पर पहुंच जाती है. यूजर को अक्सर इसकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन बैंक अलर्ट, वेरिफिकेशन कोड और जरूरी कॉल्स गलत हाथों में चली जाती हैं. यही वजह है कि समय-समय पर अपने फोन की जांच करना बेहद जरूरी हो गया है.

*#21# कोड क्या है और यह कैसे मदद करता है

अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा जांचने के लिए आपको किसी ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक साधारण USSD कोड *#21# डायल करके आप जान सकते हैं कि आपके नंबर पर कॉल, मैसेज या डेटा फॉरवर्डिंग चालू है या नहीं. यह कोड नेटवर्क लेवल पर काम करता है और आपके मोबाइल ऑपरेटर की सेटिंग्स को चेक करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फोन में *#21# कोड कैसे इस्तेमाल करें

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन का डायलर या कॉल ऐप खोलें और *#21# ठीक उसी तरह टाइप करें. इसके बाद कॉल बटन दबाएं और कुछ सेकंड इंतजार करें. स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग, SMS फॉरवर्डिंग और डेटा फॉरवर्डिंग की स्थिति साफ-साफ लिखी होगी. अगर सभी सेवाओं के सामने “Not Forwarded” लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका फोन सुरक्षित है.

*#21# के रिजल्ट को कैसे समझें

अगर स्क्रीन पर किसी भी सेवा के सामने कोई मोबाइल नंबर दिखता है, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्डिंग चालू है. अगर आपने खुद ऐसा सेट नहीं किया है, तो यह खतरे की घंटी हो सकती है. ऐसी स्थिति में आपकी निजी कॉल्स, बैंक से जुड़े मैसेज और OTP किसी और तक पहुंच सकते हैं. यह जानकारी साइबर ठगों के लिए काफी होती है, जिससे वे आपके अकाउंट तक पहुंच बना सकते हैं.

कॉल फॉरवर्डिंग को तुरंत कैसे बंद करें

अगर आपको किसी अनजान नंबर पर फॉरवर्डिंग दिखती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप ##002# डायल करके सभी तरह की कॉल फॉरवर्डिंग को एक साथ बंद कर सकते हैं. डायलर खोलकर यह कोड डालें, कॉल बटन दबाएं और कन्फर्मेशन मैसेज का इंतजार करें. यह प्रक्रिया आपके नंबर की फॉरवर्डिंग सेटिंग्स को पूरी तरह रीसेट कर देती है.

कब-कब यह जांच जरूर करनी चाहिए

साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि हर महीने कम से कम एक बार *#21# कोड से जांच जरूर करें. अगर आपको कॉल मिस हो रही हों, OTP देर से आ रहे हों या बैंक अलर्ट समय पर न मिलें, तो तुरंत यह चेक करना चाहिए. यह छोटी सी आदत आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

जरूरी बातें जो ध्यान में रखें

यह तरीका Android और iPhone दोनों पर काम करता है और इसमें किसी तरह की पर्सनल जानकारी एक्सेस नहीं होती. अगर फॉरवर्डिंग बार-बार अपने आप चालू हो जाती है, तो तुरंत अपने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क करें. स्मार्टफोन की सुरक्षा आज सिर्फ पासवर्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटवर्क सेटिंग्स पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है.