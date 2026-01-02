कहीं आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं? बस 2 मिनट में फोन से करें चेक, बच जाएंगे हजारों रुपये!

How To Check PUC Status Online: शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक नियमों का लेकर अब सख्ती बढ़ गई है. ऐसे में अगर आफ रोजाना गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास वाहन से जुड़े डॉक्युमेंट्स होना जरूरी होता है नहीं तो आपको भारी भरकम ट्रैफिक चालान का सामना करना पड़ सकता है. वाहन से जुड़े डॉक्युमेंट्स में PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी होता है. बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. लेकिन कई बार वाहन मालिकों को यह तक नहीं चलता है कि उनकी गाड़ी का PUC एक्सपायर कब हो गया. ऐसे में परेशानी से बचने के लिए समय रहते PUC स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी होता है. आप घर बैठे बस कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन अपने वाहन का PUC स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस...

पहले जान लीजिए क्या है PUC सर्टिफिकेट

बता दें कि PUC सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज होता है जो यह बताता है कि आपका वाहन पर्यावरण के लिए तय किए गए प्रदूषण मानकों का पालन करता है या नहीं. यह डॉक्युमेंट पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है. ज्यादातर जगहों पर यह एक साल के लिए मान्य होता है और फिर इसे रिन्यू कराना होता है.

अब जानिए PUC स्टेटस चेक करने का पूरा प्रोसेस

आपके वाहन का PUC वैध है या नहीं इसको जानने के लिए आपको परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट (https://puc.parivahan.gov.in/puc/views/PucCertificate.xhtml) पर जाना होगा.

यहां पर आपको अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन के चेसिस नंबर की आखिरी 5 संख्या और दिख रहे कैप्चा कोड को भरना होगा.

अब PUC Details पर क्लिक करते ही आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ पीयूसी की वैलिडिटी दिखाई देगी.

पीयूसी के एक्सपायर होने पर आपको एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है.

वहीं अगर आपका PUC सर्टिफिकेट कहीं खो गया है तो आप इस वेबसाइट से फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं.

क्या PUC ऑनलाइन बन सकता है?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि पीयूसी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवाया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं. आपको पीयूसी बनवाने के लिए नजदीकी पीयूसी सेंटर जाना ही होगा. आपको पेट्रोल पंप पर पीयूसी सेंटर मिल जाएगा, जहां पर वाहन का पॉल्यूशन टेस्टिंग करवाने के बाद आपको पीयूसी सर्टिफिकेट बन जाएगा.

