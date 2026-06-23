Check Water Quality by Pincode: क्या आप जानते हैं कि हर दिन सुबह आपके नल या फिल्टर से जो पानी आता है, वह वाकई पीने लायक है भी या नहीं? अक्सर हम पानी के स्वाद से उसकी शुद्धता का अंदाजा लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. खराब वॉटर क्वालिटी और हाई TDS चुपके से हमारी सेहत को खराब कर सकता है. लेकिन अब आपको अपने इलाके के पानी की शुद्धता जांचने के लिए किसी लैब के चक्कर काटने या महंगी मशीनों को खरीदने की जरूरत नहीं है. अब घर बैठे भी अपने एरिया के पानी का क्वालिटी और TDS लेवल जान सकते हैं.
होम एप्लायंसेज बनाने वाले भारतीय स्टार्टअप Atomberg ने एक नया और फ्री टूल पेश किया है, जो पलक झपकते ही आपके पानी की पूरी सच्चाई आपके सामने रख देगा. अब आप घर बैठे, सिर्फ अपने इलाके का पिनकोड डालकर यह जानकारी ले सकते हैं कि वहां के पानी का TDS लेवल क्या है और वह सेहत के लिए कितना सही है.
Atomberg पिछले एक साल से वॉटर प्यूरीफायर बेच रही है. कंपनी ने भारत के घरों में लगे अपने हजारों स्मार्ट वॉटर प्यूरीफायर्स के सेंसर्स से पानी का डेटा इकट्ठा की है. इस डेटा को पूरी तरह बिना नाम के इस्तेमाल किया गया है. साथ ही सटीक जानकारी देने के लिए कंपनी ने सरकारी संस्थाओं जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल जीवन मिशन और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के पब्लिक डेटा का भी इस्तेमाल किया है.
इस टूल की घोषणा Atomberg के को-फाउंडर अरिंदम पॉल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर की है. उन्होंने पोस्ट में बताया कि इस डेटाबेस को तैयार करने में कंपनी को पूरा एक साल लग गया है, जिससे आम यूजर्स पानी की क्वालिटी को आसानी से समझ सकें.
सोशल मीडिया पर एक तरफ इस टूल को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं कुछ लोगों ने प्राइवेसी को लेकर चिंता भी जाहिर की है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें प्राइवेसी का कोई खतरा नहीं है. कंपनी प्यूरीफायर से डेटा लेते समय कस्टमर्स का नाम, पता या मशीन की आईडी जैसी प्राइवेट जानकारियां हटा देती हैं. इसके बाद उस पूरे एरिया के डेटा का एक औसत निकाला जाता है.
यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गूगल मैप्स काम करता है. गूगल मैप्स सड़कों पर चल रहे लोगों के फोन से डेटा लेकर ट्रैफिक जाम दिखाता है, ठीक उसी तरह Atomberg प्यूरीफायर से डेटा लेकर पानी की क्वालिटी की रिपोर्ट बनाता है.
अगर आप भी अपने इलाके का टीडीएस चेक करने चाहते हैं, तो गूगल पर Atomberg Water Quality सर्च करना होगा और वहां अपना पिन कोड डालना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर एक रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें ये जानकारियां मिलेंगी-
आपके इलाके का TDS लेवल.
समय के साथ पानी की क्वालिटी में आने वाला बदलाव.
नल के पानी और ग्राउंडवॉटर के बीच क्या अंतर है.
अगर डेटा पर्याप्त हुआ, तो पानी में मौजूद हानिकारक केमिकल्स की जानकारी भी.
बता दें कि कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह टूल किसी प्रोफेशनल लैब टेस्ट का विकल्प नहीं है. यह सरकारी डेटा और मशीनों के लाइव रीडिंग्स पर आधारित एक अनुमान है, जिसे लोग अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.