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क्या आपके इलाके का पानी पीने लायक है? अब सिर्फ पिनकोड डालकर तुरंत जानें TDS लेवल और वाटर क्वालिटी! जानिए प्रोसेस

How to Check Water TDS Online: आप जो पानी पी रहे हैं क्या वो पीने लायक है? यह सवाल हर किसी के मन में जरूर आता है. लेकिन लैब में टेस्टिंग का झंझट और महंगी मशीनों के न होने से लोग पानी की सही क्वालिटी जान नहीं पाते हैं. खराब वॉटर क्वालिटी और हाई TDS चुपके से सेहत बिगाड़ते रहते हैं. लेकिन अब लैब जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही पानी की स्थिति को जान सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 23, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:35 PM IST
क्या आपके इलाके का पानी पीने लायक है? अब सिर्फ पिनकोड डालकर तुरंत जानें TDS लेवल और वाटर क्वालिटी! जानिए प्रोसेस

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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