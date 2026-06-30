/ईरान के हैकर्स ने इजरायल में मचाई तबाही! सरकारी सिस्टम से लेकर छोटे बिजनेस तक सब कुछ ठप

भौतिक सीमाओं से अलग अब इंटरनेट की दुनिया में एक नया और बेहद खतरनाक महायुद्ध छिड़ गया है. इजरायल के नेशनल साइबर निदेशालय के महानिदेशक योसी कराडी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि साल 2026 में इजरायल पर ईरानी साइबर हमलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है. जब से अमेरिका और इजरायल ने तेहरान के खिलाफ मोर्चा खोला है, तब से डिजिटल दुनिया का यह मैदान बेहद आक्रामक हो चुका है. स्थिति इतनी गंभीर है कि हर महीने हजारों की संख्या में इजरायली सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की जा रही है.
इजरायल की ट्रैकिंग प्रणालियों से मिले आंकड़े बेहद डराने वाले हैं. अधिकारियों के मुताबिक जून 2025 में जब सैन्य अभियान चल रहे थे, तब इजरायल में लगभग 1,600 साइबर हमले दर्ज किए गए थे. लेकिन ठीक एक साल बाद यानी जून 2026 में यह संख्या तीन गुना बढ़कर 4,800 प्रति माह पहुंच गई है. साइबर चीफ योसी कराडी के अनुसार कुछ हैकर समूह बेहद कुशल और खतरनाक हैं. उन्होंने साफ कहा है कि इस डिजिटल दुनिया में किसी भी तरह का युद्धविराम या सीजफायर नहीं होता है, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लेना होगा.
ईरानी हैकर्स का यह डिजिटल अभियान सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के इस दौर में इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है. हैकर्स देश के पावर ग्रिड यानी बिजली नेटवर्क, पानी की सप्लाई प्रणालियों और केंद्र सरकार के मुख्य संगठनों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अगर इन महत्वपूर्ण प्रणालियों में से कोई भी एक हैक हो जाती है, तो पूरे देश में हाहाकार मच सकता है.
इस साइबर युद्ध की सबसे बड़ी मार इजरायल के आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रही है. हैकर्स ने इस बार एक बड़ा जाल बिछाया है जिसमें आम लोगों के डेटाबेस शामिल हैं. इसके अलावा स्थानीय कानून फर्मों (Law Practices) और अकाउंटिंग कंपनियों जैसे छोटे और मध्यम व्यवसायों को भारी नुकसान पहुँचाया जा रहा है. इजरायल अपनी बड़ी और सुरक्षित सरकारी प्रणालियों को बचाने में तो कामयाब रहा है, लेकिन छोटे बिजनेस के पास इतनी मजबूत सुरक्षा दीवार नहीं होती है.
साइबर सुरक्षा के मामले में कमजोर होने के कारण ये छोटी कंपनियां हैकर्स के लिए बेहद आसान शिकार साबित हो रही हैं. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरानी हैकर्स इन कंपनियों के नेटवर्क में खतरनाक मैलवेयर यानी वायरस डाल रहे हैं. इस खतरनाक सॉफ्टवेयर की वजह से कई कंपनियों के पूरे कंप्यूटर सिस्टम का डेटा पूरी तरह से डिलीट या साफ हो चुका है. इससे इन कंपनियों का पूरा कामकाज ठप हो गया है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.
इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीनी हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा. इजरायल और ईरान के बीच का यह डिजिटल टकराव पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है. साइबर स्पेस में बिना किसी शोर के पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को घुटनों पर लाया जा सकता है. फिलहाल इजरायल अपनी साइबर डिफेंस को और मजबूत करने में जुटा है ताकि इस अदृश्य दुश्मन का सामना किया जा सके.