War के दौरान आपके बैग में होने चाहिए ये 5 गैजेट्स, बिना बिजली के भी मिल सकेंगे पल-पल के अपडेट्स

ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग के कारण एयरस्पेस और कम्युनिकेशन ठप होने का खतरा बढ़ गया है. कम से कम 20,000mAh का पावर बैंक रखें ताकि फोन 'पेपरवेट' न बन जाए. बिजली गुल होने पर सूरज की रोशनी से अपने डिवाइस चार्ज करने के लिए पोर्टेबल सोलर पैनल. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:55 AM IST
28 फरवरी 2026 को इजराइल और ईरान के बीच बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव शुरू हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल ने अमेरिकी समर्थन के साथ ईरानी क्षेत्र पर एयर और मिसाइल स्ट्राइक की. हालात तब और गंभीर हो गए जब ईरान के शीर्ष नेता की मौत की खबर सामने आई. इसके बाद तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई और पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया. कई देशों ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं. ऐसे हालात में साफ है कि जब युद्ध या बड़ा संकट आता है, तो रोजमर्रा की सुविधाएं अचानक खत्म हो सकती हैं.

संकट के समय क्यों जरूरी है सही तैयारी?
जब आपदा आती है, तो सबसे पहले बिजली और मोबाइल नेटवर्क प्रभावित होते हैं. पावर कट हो सकता है, सेल टावर बंद हो सकते हैं और इंटरनेट काम करना बंद कर सकता है. ऐसे समय में जुड़े रहना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि लाइफलाइन बन जाता है. इसीलिए कुछ जरूरी गैजेट्स पहले से तैयार रखना समझदारी है. ये डिवाइस आपको अपडेट्स पाने, परिवार से संपर्क करने, रास्ता खोजने और अपने फोन को चार्ज रखने में मदद करते हैं.

हाई-कैपेसिटी पावर बैंक: सबसे पहला सहारा
अगर बिजली एक दिन या उससे ज्यादा समय के लिए चली जाए, तो आपका स्मार्टफोन बेकार हो सकता है. इसलिए कम से कम 20,000mAh क्षमता वाला पावर बैंक घर में होना जरूरी है. इससे आप अपने फोन को कई बार चार्ज कर सकते हैं. ऐसा पावर बैंक चुनें जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता हो और जिसमें एक से ज्यादा USB पोर्ट हों. कुछ पावर बैंक में इनबिल्ट टॉर्च भी होती है, जो अंधेरे में काम आ सकती है. सबसे जरूरी बात, इसे हमेशा फुल चार्ज रखिए.

पोर्टेबल सोलर चार्जर: जब बिजली लंबे समय तक न आए
अगर पावर सप्लाई जल्दी बहाल होने की उम्मीद नहीं है, तो पोर्टेबल सोलर चार्जर बहुत काम आता है. इसे धूप में फैलाइए और इससे अपना फोन, पावर बैंक या छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कीजिए. यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिन्हें बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ सकता है. धूप है तो चार्जिंग है- इतना सीधा फॉर्मूला है.

बैटरी या हैंड-क्रैंक रेडियो: इंटरनेट के बिना भी अपडेट
बड़े संकट में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है. ऐसे में बैटरी से चलने वाला या हैंड-क्रैंक रेडियो बहुत काम का साबित होता है. यह बिना वाई-फाई या मोबाइल सिग्नल के भी सरकारी अपडेट्स और जरूरी खबरें सुनने का जरिया देता है. कुछ मॉडर्न रेडियो में टॉर्च, SOS अलार्म और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं. यानी एक ही डिवाइस में कई काम.

सैटेलाइट कम्युनिकेटर: जब सब कुछ फेल हो जाए
अगर सेल टावर, लैंडलाइन और इंटरनेट सब बंद हो जाएं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेटर सबसे भरोसेमंद विकल्प बन सकता है. यह डिवाइस आपको सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए SOS सिग्नल और छोटे मैसेज भेजने की सुविधा देता है. कुछ डिवाइस GPS लोकेशन भी शेयर करते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम आपको आसानी से ढूंढ सकती है. यह महंगा जरूर होता है, लेकिन हाई-रिस्क एरिया में रहने वालों के लिए यह लाइफ-सेवर हो सकता है.

मल्टी-टूल और मजबूत टॉर्च: छोटी चीज, बड़ा काम
एक मजबूत, कॉम्पैक्ट मल्टी-टूल जिसमें टॉर्च, सीटी, ग्लास ब्रेकर और बेसिक टूल्स हों, इमरजेंसी में बहुत काम आता है. अगर आपको जल्दी बाहर निकलना हो या किसी की मदद करनी हो, तो यह छोटा सा उपकरण बड़ा फर्क डाल सकता है. साथ ही, एक रिचार्जेबल और पावरफुल टॉर्च जरूर रखें. लंबे पावर कट के दौरान अंधेरे में रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है.

