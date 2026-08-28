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दुश्मन हो या चक्रवात, सब पर रखेगा नजर! 36 हजार KM ऊपर से भारत को देखेगा ISRO का EOS-5, 4 सितंबर को होगा लॉन्च

आठ महीने बाद ISRO 4 सितंबर को GSLV F17 रॉकेट से EOS-5 सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है. पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर तैनात होकर यह 'सुपर आई' भारत की सीमाओं और आपदाओं पर चौबीसों घंटे सीधी नजर रखेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 28, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:28 PM IST
दुश्मन हो या चक्रवात, सब पर रखेगा नजर! 36 हजार KM ऊपर से भारत को देखेगा ISRO का EOS-5, 4 सितंबर को होगा लॉन्च
Image Credit: भारत की &#039;सुपर आई&#039; होगी एक्टिव!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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