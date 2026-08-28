/दुश्मन हो या चक्रवात, सब पर रखेगा नजर! 36 हजार KM ऊपर से भारत को देखेगा ISRO का EOS-5, 4 सितंबर को होगा लॉन्च

भारत अब फिर से अंतरिक्ष में अपनी सुपर आई तैनात करने जा रहा है. करीब दो PSLV विफलताओं और 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद, ISRO 4 सितंबर को अपने सबसे ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 5 को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत की सीमा और मौसम की पल-पल की रिपोर्ट देने वाले इस हॉकआई मिशन से जुड़ी हर डिटेल्स आइए जानते हैं...
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट की लगातार दो असफलताओं के बाद, ISRO फिर से तैयारी कर रहा है. ISRO के चेयरमैन डॉ. वी नारायणन ने NDTV को बताया कि 4 सितंबर की तड़के, जब पूरा देश सो रहा होगा, तब इसरो जियो-सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F17 रॉकेट के जरिए देश के सबसे महत्वाकांक्षी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में से एक को स्पेस में भेजने का प्रयास करेगा.
इस मिशन के तहत EOS 5 सैटेलाइट को भेजा जा रहा है, जिसे पहले GISAT 1A के नाम से जाना जाता था. यह सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भारत पर लगातार नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है.
डॉ. नारायणन के मुताबिक, ISRO की प्लानिंग अब से लेकर मार्च 2027 के बीच सात लॉन्च करने की है. इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान का पहला बिना क्रू वाला G1 मिशन भी शामिल है. इसके साथ ही, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भी एक बड़ा रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत ISRO 12 सैटेलाइट्स बनाने और 8 लॉन्च व्हीकल मिशन को अंजाम देने का टारगेट रख रहा है. ये मिशन संचार, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता करेंगे, साथ ही भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों की नींव भी मजबूत करेंगे.
यह वापसी ऐसे समय में हो रही है जब लगातार दो असफलताओं के बाद जांच और परीक्षण पूरा होने तक PSLV को रोका गया है. राहत की बात यह है कि EOS 5 को ले जाने वाला GSLV Mk II रॉकेट अपने इंजन या प्रपल्शन सिस्टम को PSLV के साथ शेयर नहीं करता है.
यह मिशन ISRO के लिए भावनात्मक रूप से भी बहुत खास है. इससे पहले 12 अगस्त 2021 को ऐसा ही एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था. तब GSLV F10 रॉकेट क्रायोजेनिक अपर स्टेज में तकनीकी खराबी के कारण EOS 03 को आर्बिट में स्थापित नहीं कर पाया था. उस असफलता के कारण भारत को अपनी मनचाही क्षमता हासिल करने में देरी हुई और वैज्ञानिकों को नए सिरे से काम करना पड़ा. EOS 5 उसी अधूरे मिशन का नया और एडवांस रूप है.
यह नया सैटेलाइट दिन भर भारतीय भूभाग की लगातार तस्वीरें लेगा. इससे चक्रवात, बाढ़, बादल फटने, जंगल की आग और तेजी से बदलने वाली मौसम घटनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकेगी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह डेटा आपदा प्रबंधन एजेंसियों, मौसम वैज्ञानिकों, कृषि योजनाकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा.
हाल ही में GSLV Mk II ने नासा और ISRO के संयुक्त NISAR सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक स्थापित किया था. उस सफलता ने GSLV की विश्वसनीयता को साबित किया है और अब EOS 5 मिशन इसरो के लिए सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं, बल्कि अपनी तकनीक और क्षमता का लोहा मनवाने का बड़ा मौका है.