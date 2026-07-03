/मस्ती-मस्ती में बंद किया सड़क पर चलता ई-रिक्शा तो होगी जेल, लगेगा लाखों का फटका, जानिए क्या है कानून

तकनीक के इस दौर में जहां हमारी जिंदगी आसान हो रही है, वहीं साइबर खतरों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लोग 'BAT-BMS' नाम के एक स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करके सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा को दूर बैठे ही बंद कर दे रहे हैं. यह सब सिर्फ एक ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए किया जा रहा है.
पहली नजर में यह कुछ लोगों को एक साधारण मजाक या गेम लग सकता है, लेकिन कानूनी और सुरक्षा के लिहाज से यह एक गंभीर अपराध है. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कानून इस पर क्या कहता है.
आज के समय में ई-रिक्शा तकनीकी रूप से काफी एडवांस हो चुके हैं. इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ के चेयरमैन पवन दुग्गल के मुताबिक, आज का ई-रिक्शा महज एक सामान्य वाहन नहीं है, बल्कि यह एक डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करता है. चूंकि यह पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट पर ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें मेमोरी फंक्शन्स और कंट्रोलिंग यूनिट्स होते हैं. इसी तकनीकी का फायदा उठाकर कुछ लोग इसके सिस्टम में अनधिकृत रूप से सेंध लगा रहे हैं.
#WATCH | Delhi | A smartphone app named BAT-BMS is being used by people to remotely disable moving e-rickshaws through a Bluetooth connection.
Chairman of the International Commission on Cyber Security Law, Pawan Duggal says, "Today an e-rickshaw is not just an e-rickshaw it's a… pic.twitter.com/4y086GNJ3d
— ANI (@ANI) July 3, 2026
दरअसल, ई-रिक्शा में लगी लिथियम-आयन बैटरी को मैनेज करने के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) का इस्तेमाल होता है. 'BAT-BMS' जैसे ऐप्स इस सिस्टम को ब्लूटूथ के जरिए ट्रैक करने की सुविधा देते हैं. लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब लोग चलते हुए ई-रिक्शा के ब्लूटूथ से बिना मालिक की अनुमति के कनेक्ट हो जाते हैं. इसके बाद ऐप के जरिए बैटरी की पावर सप्लाई को कट कर दिया जाता है, जिससे चलती हुई गाड़ी बीच सड़क पर अचानक बंद हो जाती है. यह न केवल चालक के लिए परेशानी का सबब है, बल्कि सड़क पर एक बड़े हादसे को भी न्यौता दे सकता है.
अगर कोई इसे महज मनोरंजन या प्रैंक समझ रहा है, तो उसे सावधान होने की जरूरत है. साइबर कानून के जानकारों का कहना है कि यह कोई खेल नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनन अपराध है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act 2000) की धारा 43 और धारा 66 के तहत यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है. किसी भी ई-रिक्शा के कंप्यूटर सिस्टम में उसकी मर्जी या जानकारी के बिना प्रवेश करना डेटा और सिस्टम के साथ छेड़छाड़ माना जाता है.
कानूनी तौर पर इस अपराध के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं. यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या धोखाधड़ी के इरादे से किसी के ई-रिक्शा को इस तरह रिमोटली बंद करता पाया जाता है, तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस अपराध के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. डिजिटल सुरक्षा के उल्लंघन को लेकर सरकार और कानून बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं.
इस तरह की हैकिंग या अनधिकृत एक्सेस से बचने के लिए ई-रिक्शा चालकों को अपनी तकनीक को सुरक्षित रखना होगा. सबसे पहले, अपने ई-रिक्शा के BMS ब्लूटूथ का डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल दें. अक्सर लोग मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए साधारण पासवर्ड (जैसे 1234 या 0000) को नहीं बदलते, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति आसानी से कनेक्ट हो जाता है. एक मजबूत और कस्टमाइज्ड पासवर्ड रखने से इस तरह के अनधिकृत रिमोट एक्सेस को पूरी तरह से रोका जा सकता है. अपनी डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना ही इस नए खतरे से बचने का एकमात्र उपाय है.