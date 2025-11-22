डीपफेक-AI से टूटा विश्वास! सरकार का आया 'फाइनल वार्निंग', सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब करना होगा ये काम!

Government Warning: भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को बड़ी चेतावनी दे दी है. IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Meta, YouTube और अन्य प्लेटफॉर्म्स को साफ शब्दों में कहा कि अगर वे अपने प्लेटफॉर्म पर फैलने वाले कंटेंट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कड़े नियम लागू होंगे.
Government Warning: आज के समय में ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों का भरोसा तेजी से कम होने लगा है. डीपफेक, अफवाहें और एआई-कंटेंट इसे और बढ़ा रहे हैं. इस बीच भारत के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Meta और YouTube जैसी दिग्गज कंपनियों को बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर प्लेटफॉर्म्स ने अपने कंटेंट की जिम्मेदारी नहीं ली तो देश में सख्त नियम लागू किए जा सकते हैं.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Meta, YouTube और दूसरे सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर सख्त चेतावनी दे दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी साइट पर पब्लिश होने वाले कंटेंट की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी. सिंगापुर में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि प्लेटफॉर्म्स को उन देशों की सामाजिक संरचनाओं और कानूनों का सम्मान करना चाहिए जहां वे काम करते हैं.
द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री वैष्णव ने कहा कि संस्थानों और समाज के बीच विश्वास पर सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण प्रभाव को लेकर हर कोई चिंतित है. उन्होंने आगे कहा कि डीपफेक, सिंथेटिक और अफवाहों के बिजली की रफ्तार से फैलने के कारण विश्वास पूरी तरह से टूट रहा है.
नहीं तो लागू होंगे कड़े नियम
मंत्री ने कंटेंट मॉडरेशन और सामुदायिक दिशानिर्देशों के लिए प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी के विषय में साफ संदेश दे दिया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सफल होने के लिए प्लेटफॉर्म्स को भारत के विविध सामाजिक मानदंडों को समझना होगा. वैष्णव ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समझना होगा कि सफल होने के लिए उन्हें ऐसा करना होगा. नहीं तो सख्त नियम आएंगे.
ये बात ऐसे समय पर आई है जब सरकार ने प्लेटफॉर्म्स को AI-जनरेटेड कंटेंट को लेबल करने का निर्देश दिया है और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP नियमों को लागू किया है. सोशल मीडिया के नियमन को लेकर ग्लोबस डिबेट पर अपनी बात रखते हुए वैष्णव ने साफ कहा कि भारत तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण (Techno-Legal Approach) अपना रहा है.
