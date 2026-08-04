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PM Modi Video Row: 5-6 अगस्त को होगी जुकरबर्ग की टीम की IT मंत्रालय में 'पेशी'! पूछे जाएंगे ये तीखे सवाल

PM Modi Video Row: PM नरेंद्र मोदी का वीडियो ब्लॉक करने और इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट न रोकने पर भारत सरकार Meta पर सख्त रुख अपनाया है. तकनीकी खराबी वाली मेटा की दलील खारिज करते हुए IT मंत्रालय ने 5-6 अगस्त को मार्क जुकरबर्ग की टीम को समन भेजा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 04, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:13 PM IST
PM Modi Video Row: 5-6 अगस्त को होगी जुकरबर्ग की टीम की IT मंत्रालय में 'पेशी'! पूछे जाएंगे ये तीखे सवाल

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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