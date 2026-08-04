PM Modi Video Row: 5-6 अगस्त को होगी जुकरबर्ग की टीम की IT मंत्रालय में 'पेशी'! पूछे जाएंगे ये तीखे सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो ब्लॉक करने से लेकर इंस्टाग्राम पर चाइल्ड एब्यूज मटेरियल यानी CSAM और AI-डीपफेक तक, सोशल मीडिया कंपनी Meta की मुश्किलों का ग्राफ भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. पीएम मोदी का वीडियो डिलीट करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है और Meta की ग्लोबल टीम को 5 और 6 अगस्त को समन कर दिल्ली तलब किया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने साफ कर दिया है कि दुनिया की इतनी बड़ी टेक कंपनी की तकनीकी गड़बड़ी वाली सफाई से सरकार किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं है और अब Mark Zuckerberg की टीम से सीधे और कड़े सवाल पूछे जाएंगे.