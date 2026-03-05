भूल जाइए छंटनी का डर! IT सेक्टर में लौटी बहार, भारतीय कंपनियों में हो रही बंपर भर्तियां; जानें कहां हैं सबसे ज्यादा मौके

IT Sector Hiring 2026: भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए साल 2026 की शुरुआत बहुत ही शानदार रही है. लंबे समय की सुस्ती के बाद भारत का व्हाइट-कॉलर जॉब मार्केट एक बार फिर अपनी पुरानी रफ्तार में वापसी कर लिया है. फरवरी महीने के आंकड़े बताते हैं कि देश में नौकरियों की समस्या खत्म हो रही है. Naukri JobSpeak Index की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हायरिंग में सालाना 12% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे खास बात यह है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को अपनाने और IT सेक्टर में आई नई रिकवरी के कारण देखने को मिल रहा है.

नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के फरवरी में जॉब स्पीक इंडेक्स 3,233 अंकों पर पहुंच गया जो बीते साल इस फरवरी महीने में 2,890 अंक था.

IT सेक्टर की हुई 'घर वापसी'

काफी समय के इंतजार के बाद IT सेक्टर में रिकवरी के संकेत देखने को मिले हैं. फरवरी महीने में इस सेक्टर में 6% की सालाना बढ़ोतरी हुई है. अच्छी बात यह है फ्रेशर्स के लिए है, जिनकी हायरिंग में 8% का इजाफा हुआ है. खास तौर पर भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भर्ती के मामले में 55% की भारी बढ़त दिखाई है.

AI और ML का बोलबाला

टेक्नोलॉजी की दुनिया में AI और मशीन लर्निंग यानी ML की बहुत ही ज्यादा मांग है. रिपोर्ट के मुताबिक AI/ML से जुड़ी नौकरियों में 40% की तेजी आई है. इसमें भी भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं, भारतीय MNCs ने AI हायरिंग में 82% की ग्रोथ दर्ज की है, जो एक अच्छा संकेत माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रेशर्स और हाई-सैलरी नौकरियों की मौज

जॉब मार्केट के दोनों सिरों पर मजबूती दिख रही है. एक ओर जहां फ्रेशर्स की भर्ती में 17% की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं दूसरी ओर 20 लाख रुपये सालाना से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों की मांग में भी 23% की बढ़ोतरी हुई है.

नॉन-आईटी सेक्टर भी नहीं रहे पीछे

सिर्फ टेक जगह ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी नौकरियों की बहार है. इंश्योरेंस सेक्टर 28% की ग्रोथ के साथ सबसे आगे रहा. इसके बाद BPO 22%, रियल एस्टेट 19%, और हॉस्पिटैलिटी 15% जैसे सेक्टरों में भी हायरिंग हुई है.

ये भी पढ़ेंः 1.2 करोड़ बच्चों ने लिया फायदा! UIDAI का मिशन मोड धमाका, 15 साल के बच्चे हैं तो...

घरेलू कंपनियों ने मारी बाजी

बीते महीने यानी फरवरी 2026 में भारतीय मूल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी हायरिंग में 24% की बढ़ोतरी की है. ये कंपनियां नई टेक्नोलॉजी और AI टैलेंट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं.

ये भी पढ़ेंः X पर शेयर किया AI वाला War Video तो बंद हो जाएगी कमाई, Musk की टीम का नया फरमान जारी