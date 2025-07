Itel City 100: 5200mAh जम्बो बैटरी और AI फीचर्स के साथ भारत में हुआ लॉन्च, 8000 से भी कम रखी कीमत

Itel कंपनी ने भारत में अपना नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Itel City 100 लॉन्च कर दिया है. यह फोन उन यूजर्स के लिए खास है जो कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन चाहते हैं. इसमें 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो बड़ी स्क्रीन का अनुभव देती है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है. फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का रियर कैमरा दिया जा रहा है, जबकि बैकअप के लिए इसमें 5200mAh की दमदार बैटरी मिलती है. अगर आप कम कीमत में एक भरोसेमंद स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

itel City 100 Price

itel ने अपने नए स्मार्टफोन City 100 को भारत में सिर्फ 7,599 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है. यह फोन तीन खूबसूरत कलर्स- Fairy Purple, Navy Blue और Pure Titanium में उपलब्ध कराया जा रहा है. आप इसे देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं. खास बात यह है कि कंपनी इस फोन के साथ 2,999 रुपये की कीमत वाले मैग्नेटिक स्पीकर भी मुफ्त दे रही है, जो इस डील को और शानदार बनाते हैं.

itel City 100 Features

itel City 100 स्मार्टफोन में 6.75 इंच की HD+IPS LCD स्क्रीन मिल रही है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 700 Nits की ब्राइटनेस के साथ आती है, जिससे यूजर्स को बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा. इस डिवाइस में Unisoc T7250 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है.

— itel India (@itel_india) July 5, 2025