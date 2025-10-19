Advertisement
इस कंपनी ने किया दिवाली धमाका! मार्केट में उतारे 50 घंटे चलने वाले ईयरबड्स, कीमत सुनकर खुश हो जाएगा दिल!

अगर आप इस समय किसी ऐसे ईयरबड्स की तलाश में हैं जो जिसका इस्तेमाल आप कॉल पर बात करने, गाने सुनने और गेमिंग जैसी चीजों के लिए बिना किसी परेशानी के कर पाएं तो आज हम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन चुनकर ले आए हैं, जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:58 AM IST
itel ने अपने ऑडियो गैजेट्स की रेंज में नए और धमाकेदार Rhythm Echo ईयरबड्स जोड़ने की तैयारी में है. दावा किया जा रहा है कि ये नए ईयरबड्स 50 घंटे तक का लंबा प्ले टाइम देते हैं. इसके अलावा इनमें Quad Mic ENC टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिससे कॉलिंग के दौरान आवाज एकदम साफ सुनाई देती है. इतना ही नहीं, इनका इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस म्यूजिक लवर्स को खासा पसंद आ सकता है. अगर आप भी ऐसे ईयरबड्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसकी कीमत भी कम हो और फीचर्स के साथ भी कोई समझौता न करना पड़े, तो ऐसे में यह ईयरबड्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं. चलिए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स

सिर्फ इतनी रखी गई कीमत
कंपनी ने इन Rhythm Echo ईयरबड्स की कीमत 1,199 रुपये रखी है, जिससे ये बजट में प्रीमियम फीचर्स देने वाले ईयरबड्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं. बता दें कि ये ईयरबड्स अब भारत के रिटेल स्टोर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गए हैं. ये ईयरबड्स न सिर्फ स्टाइलिश कर्व्ड डिजाइन के साथ आते हैं, बल्कि इनका चार्जिंग केस भी काफी पोर्टेबल है. वहीं, कलर ऑप्शन की बात करें तो ये ल्यूरेक्स ब्लैक और मिडनाइट ब्लू कलर्स में खरीद सकते हैं. कंपनी अपने इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी दे रही है.

देखें itel Rhythm Echo के स्पेसिफिकेशन्स
अगर आप गेमिंग के शौकीनों हैं तो itel के Rhythm Echo ईयरबड्स में इसके लिए खास फीचर्स दिए गए हैं. इनमें सिर्फ 45 मिलीसेकंड की लो-लेटेंसी मिलती है, जिससे गेम खेलते वक्त ऑडियो और विजुअल का तालमेल बिल्कुल परफेक्ट रहता है और रिस्पॉन्स टाइम भी काफी तेज होता है. 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स म्यूजिक, मूवी या कॉल, हर तरह साफ और बैलेंस्ड साउंड का अनुभव देते हैं. Bluetooth 5.3 टेक्नोलॉजी की मदद से कनेक्शन न सिर्फ मजबूत रहता है, बल्कि बैटरी की खपत भी कम होती है. इसके अलावा स्मार्ट टच कंट्रोल्स से यूजर्स आसानी से गाने बदल सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं और कॉल्स का जवाब भी दे सकते हैं

चार्जिंग
इसकी चार्जिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि यह फास्ट और बेहतर चार्जिंग लाइफ के साथ आ रहा है. कंपनी का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में ही यह लगभग 2 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है, जिसकी वजह से इसका डाउनटाइम कम रहता है.

बारिश में भी बेझिझक कर सकते हैं इस्तेमाल
Rhythm Echo ईयरबड्स को खासतौर पर एक्टिव लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. ये IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं, जिससे पसीने या हल्की बारिश में भी इन्हें बेझिझक इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें AI वॉयस असिस्टेंट का सपोर्ट है, जिससे आप सिर्फ आवाज से कमांड दे सकते हैं. Type-C चार्जिंग से ये जल्दी चार्ज होते हैं, और इनके कम्फर्ट-फिट ईयर टिप्स लंबे समय तक पहनने पर भी कानों में आरामदायक महसूस होते हैं. itel का भारत में 11 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का भरोसा और 1,000 से भी ज्यादा सर्विस सेंटर्स का मजबूत नेटवर्क है, जो इस प्रोडक्ट को और भी भरोसेमंद बनाता है.

स्मार्ट यूजर्स के लिए किया डिजाइन
itel इंडिया के CEO अरिजीत तलपत्रा ने नए Rhythm Echo ईयरबड्स की लॉन्चिंग को लेकर कहा कि यह प्रोडक्ट कंपनी की उस सोच को दिखाया है, जिसमें भरोसेमंद और लंबे समय तक टिकने वाली परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी जाती है. उन्होंने बताया कि इस नए डिवाइस के जरिए itel ने स्टाइलिश डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी का ऐसा मेल तैयार किया है, जो आज के स्मार्ट और एक्टिव यूजर्स की सभी जरूरतों को पूरा करता है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव.

