आप खुद आसानी से फाइल कर पाएंगे ITR, ये दो ऐप्स आएंगी करेंगी मदद

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दी है और अब इसमें सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में टैक्स विभाग ने लोगों की मदद के लिए दो मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनसे ITR भरना आसान हो जाएगा. ये ऐप्स खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो खुद से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और प्रोसेस को जल्दी समझना चाहते हैं.

