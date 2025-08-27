ITR Status Check: रिफंड नहीं आया? ऐसे मिनटों में जानें अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस
ITR Status Check: रिफंड नहीं आया? ऐसे मिनटों में जानें अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस

अगर आपने इस बार ITR फाइल कर दिया है लेकिन अभी तक न तो रिफंड आया है और न ही कोई अपडेट मिला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन ही रिटर्न स्टेटस चेक करने की सुविधा देता है. कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप जान सकते हैं कि आपका ITR प्रोसेस हुआ है, रिफंड जारी हुआ है या फिर अभी भी पेंडिंग है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:24 AM IST
ITR Status Check: रिफंड नहीं आया? ऐसे मिनटों में जानें अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस

ITR Return Status Check: इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने के बाद कई टैक्सपेयर्स इन दिनों अपने बैंक अकाउंट में रिफंड आने का इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 20 से 45 दिनों के अन्दर रिफंड का पैसा आ जाता है, लेकिन इस ऐसा नहीं हुआ है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर रिटर्न का क्या हुआ? प्रोसेस हुआ या अब भी पेंडिंग है? कई लोगों ने तो रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद ई-वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया था लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में अभी तक रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है. अगर आपके साथ ही ऐसा हुआ है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप घर बैठे अपने ITR रिफंड का रियल टाइम स्टेटस चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

इस तरह स्टेटस  करें चेक
ITR रिफंड का रियल टाइम स्टेटस जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
इस पोर्टल पर अपने PAN नंबर और पासवर्ड के साथ कैप्चा डालकर लॉगइन करना होगा.
अब यहां आपको e-File लिखा दिखाई देगा, इस पर टैप करें और Income Tax Returns पर क्लिक करें.
इसके बाद View Filed Returns पर क्लिक करें.
अब आपको अपनी फाइल की गई रिटर्न की लिस्ट दिखाई देगी. इसके बाद आपको जिस साल का रिफंड चेक करना है, उसके सामने दिए View Details पर क्लिक कर करें. आपको अपने रिफंड का स्टेटस Processed, Refund Issued, या Refund Failure के रूप में दिखाई देगा.

NSDL से भी कर सकते हैं चेक
NSDL के जरिए भी आप अपने ITR रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा.
यहां PAN नंबर, असेसमेंट ईयर और कैप्चा भर दें.
इस जानकारी को सबमिट करते ही आपको अपने ITR के रिफंड का स्टेटस दिखाई देने लगेगा.

जरूर ध्यान रखिए ये बात
अगर आप ITR रिफंड का स्टेटस चेक करें तो उसमें अलग-अलग मैसेज दिखाई दे सकते हैं. अगर स्टेटस में Refund Paid या Refund Issued लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड प्रोसेस होकर बैंक को भेज दिया गया है और जल्द ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. अगर वहां Processed दिखाई देता है, तो समझ लीजिए कि आपका रिटर्न स्वीकार कर लिया गया है लेकिन अभी तक रिफंड बैंक को ट्रांसफर नहीं हुआ है. वहीं अगर स्टेटस में Refund Failure दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी तकनीकी या बैंकिंग वजह से आपका रिफंड अटक गया है या ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाया है.

रिफंड अटकने पर क्या करें?
अगर आपके ITR रिफंड का स्टेटस Refund Failure दिखाता है तो परेशान होने की बात नहीं है. ऐसे मामले में आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोफाइल में जाएं और वहां My Bank Account सेक्शन में नया बैंक अकाउंट जोड़ दें. इससे आपका रिफंड उस नए अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है. अगर फिर भी समस्या बनी रहती है, तो आप इनकम टैक्स विभाग के हेल्पडेस्क या फिर CPC बेंगलुरु से भी संपर्क कर सकते हैं.

