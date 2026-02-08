Advertisement
टेक वर्ल्ड में फिर छाया मातम! जैक डॉर्सी के एक ईमेल से मचा हड़कंप, 1100 कर्मचारियों की नौकरी 'स्वाहा'

Block Layoffs: जैक डॉर्सी ने अपनी फिनटेक कंपनी Block में भारी कटौती का ऐलान किया है. कंपनी करीब 1100 कर्मचारियों, यानी अपने कुल स्टाफ के 10% लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है. डॉर्सी का कहना है कि कंपनी को लीना और मीन बनाने के लिए यह जरूरी है. इस फैसले का असर कैश ऐप (Cash App) और स्क्वेयर (Square) जैसी सर्विसेज पर पड़ेगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:07 PM IST
Block Layoffs: टेक वर्ल्ड में छंटनी का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. कई बड़ी कंपनियों के बाद अब ट्विटर के पूर्व Co-founder जैक डॉर्सी की फिनटेक कंपनी 'Block' से एक बूरी खबर सामने आई हैं. जैक डॉर्सी ने कंपनी में बड़े बदलावों का ऐलान करते हुए लगभग 1,100 कर्मचारियों को निकालने का फैसला लिया हैं. यह कंपनी के कुल वर्कफोर्स का करीब 10% बताया जा है. जैक डॉर्सी ने बताया कि वह यह कदम पैसे बचाने के लिए नहीं उठा रहे हैं. उनका मानना है कि वह कंपनी के कामकाज के पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदलना चाहते हैं. ऐसे में कुछ पुराने लोगों के काम प्रभावित होंगे.    

क्यों हो रही है यह छंटनी? 
जैक डॉर्सी ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में साफ किया है कि कंपनी अब 'Leaner and Meaner' मतलब बेहद चुस्त तरीके से काम करेगी. उनका मानना है कि कंपनी में ज्यादा कर्मचारियों के कारण काम की रफ्तार धीमी हो गई थी और फैसले लेने में देरी हो रही थी. ऐसे में वो अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. डॉर्सी कंपनी को फिर से एक स्टार्टअप जैसी ऊर्जा के साथ खड़ा करना चाहते हैं. इसके साथ ही उनको कंपनी का मुनाफा बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा. इन सभी कारणो को लेकर कंपनी ने फैसला लिया है कि लगभग 1,100 कर्मचारियों का छंटनी करनी होगी. 

क्या होगा कर्मचारियों पर असर?
यह छंटनी ब्लॉक के कई अलग-अलग वर्टिकल जैसे Cash App, Square और Tidal पर असर डालेगी. जैक डॉर्सी ने कहा है कि यह फैसला कठिन है, लेकिन कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी है. उन्होंने यह भी माना है कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने जरूरत से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखा था, जो अब कंपनी के लिए सही नहीं हैं. दिलचस्प बात यह है कि जैक डॉर्सी ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे.  उन्होंने कहा था कि वह कंपनी के हेडकाउंट को 12,000 से कम पर सीमित रखेंगे. इससे मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी. 

टेक इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी?
2024 और 2025 के बाद 2026 की शुरुआत में ही बड़ी कंपनियों की छंटनी यह दिखाती है कि टेक सेक्टर अभी भी स्थिर नहीं हुआ है. गूगल, मेटा और अमेजन के बाद अब 'Block' का यह फैसला कई स्टार्टअप्स के लिए एक कड़ा संदेश है कि अब 'ग्रोथ' से ज्यादा 'प्रॉफिटेबिलिटी' और 'एफिशिएंसी' पर ध्यान देना होगा. आपको बता दें कि जैक डॉर्सी हमेशा से अपने लीक से हटकर फैसलों के लिए जाने जाते हैं. ट्विटर में भी उन्होंने इसी तरह के प्रयोग किए थे. ब्लॉक में हो रही छंटनी से यह बात तो साबित हो जाती है कि आने वाले समय में टेक कंपनियां कम लोगों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन के दम पर ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगी.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं.

Block Layoffs

