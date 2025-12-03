Advertisement
AI से डर गए Avatar फिल्म बनाने वाले James Cameron! बोले- बहुत डरावना, खत्म कर देगा फिल्म इंडस्ट्री

हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर काफी डरे हुए हैं. उनका कहना है कि AI जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस रहा है, वह चिंता पैदा करता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 03, 2025, 07:35 AM IST
हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जिन्होंने The Terminator और Avatar जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर काफी डरे हुए हैं. उनका कहना है कि AI जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस रहा है, वह चिंता पैदा करता है. CBS के ‘Sunday Morning’ शो में उन्होंने बताया कि उन्हें सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं AI असली एक्टर्स की जगह न ले ले.

कैमरून ने कहा कि एक्टर्स को हटाने का दबाव नया नहीं है. उन्होंने याद किया कि 2005 में जब वह पहली Avatar फिल्म पर काम कर रहे थे, तब भी कई लोग सोच रहे थे कि वह कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए एक्टर्स को पूरी तरह बदल देंगे. लेकिन अब, जब जेनरेटिव AI तेजी से विकसित हो रहा है, कैमरून इसे “डरावना” बताते हैं.

AI एक्टर्स बनाना कैमरून को क्यों लगता है खतरनाक?
इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जनरेटिव AI अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरा किरदार, पूरा चेहरा और पूरी परफॉर्मेंस बना सकता है. उनकी नजर में यह बेहद खतरनाक है क्योंकि यह इंसानी कला, चेहरे के हाव-भाव और एक्टर्स की मेहनत को पूरी तरह मिटा सकता है. उन्होंने कहा, “यह बिल्कुल वैसा है, जैसा हम नहीं करना चाहते. यह मेरे लिए डरावना है.” कैमरून ने याद किया कि अक्सर लोग मानते थे कि Avatar फिल्म असली एक्टर्स के बजाय CGI से बनाई गई है. लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी तकनीकें एक्टर्स की परफॉर्मेंस को और बेहतर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन्हें बदलने के लिए नहीं.

कैसे जेम्स कैमरून अपनी फिल्मों में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं
जेम्स कैमरून अपने हर फिल्मी प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और Avatar फ्रेंचाइजी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. Pandora की दुनिया ज्यादातर लॉस एंजेलिस के एक बड़े स्टूडियो में बनाई गई. Avatar 2 और 3 के लिए कैमरून की टीम ने एक विशाल पानी का टैंक बनाया, जो असली लहरें पैदा कर सकता था. सिगॉर्नी वीवर और जो सल्डाना जैसे एक्टर्स ने इस टैंक में अंडरवॉटर सीन शूट किए. उनके चेहरे और शरीर की मूवमेंट्स को परफॉर्मेंस-कैप्चर कैमरों से रिकॉर्ड किया गया, जिसे बाद में CGI किरदारों में बदला गया.

कैमरून की कल्पना और साइंस फिक्शन का प्यार
जेम्स कैमरून बचपन से ही साइंस फिक्शन और कल्पना की कहानियों से जुड़ाव महसूस करते थे. कनाडा में बड़े होते समय उन्होंने कॉमिक बुक्स, टीवी शो और अपनी खुद की कहानियों में समय बिताया. बाद में वह अपने परिवार के साथ लॉस एंजेलिस आ गए. उन्होंने थोड़े समय के लिए कॉलेज में पढ़ाई की लेकिन जल्दी ही छोड़ दिया. Star Wars देखने के बाद उन्हें अहसास हुआ कि उनके दिमाग में जो कहानियाँ हैं, उन्हें फिल्मों में बदला जा सकता है. फिल्म स्कूल की फीस न होने के कारण उन्होंने USC की लाइब्रेरी में सिनेमैटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स की किताबें पढ़कर खुद ही सीखना शुरू किया.

‘The Terminator’ से मिला बड़ा ब्रेक

जेम्स कैमरून को पहला बड़ा ब्रेक The Terminator से मिला, जिसका आइडिया उन्हें एक सपने में आया था. उस समय CGI उपलब्ध नहीं थी, इसलिए फिल्म में पपेट्री और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया. उसके बाद उन्होंने Aliens, The Abyss और Titanic में नई-नई तकनीकों को इस्तेमाल किया, जो उन्हें गहराई से वैज्ञानिक कहानियों की तरफ ले गया.

 

Avatar की कहानी तकनीक के इंतजार में रुकी हुई थी

कैमरून ने Avatar की पहली कहानी Titanic से पहले लिख ली थी, लेकिन उन्होंने इंतजार किया क्योंकि उस समय तकनीक इतनी एडवांस नहीं थी. 2005 तक पहुंचते-पहुंचते तकनीक इतनी विकसित हो गई कि Avatar को उसकी असली कल्पना के साथ बनाया जा सके. अब इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म Avatar: Fire and Ash कुछ ही महीनों में थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

James CameronJames Cameron AI fearHollywood AI threatAI replacing actors

