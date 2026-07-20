जापान का बड़ा धमाका: मजदूरों को धूप से बचाने के लिए बनाया 'इंसानों का फ्रिज', फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान!

क्या आप सोच सकते हैं कि भीषण गर्मी से बचने के लिए किसी इंसान को फ्रिज में बैठना पड़े? हर साल बढ़ती गर्मी से लोगों को हालत खराब हो रही है. इसी की लेकर जापान ने इंसानों की फ्रिज तैयार कर दी है. सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन जापान ने इस अजीबोगरीब सोच को हकीकत में बदल दिखाया है! जापानी वैज्ञानिकों ने ह्यूमन रेफ्रिजरेटर तैयार किया है, जो तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में काम करने वाले लोगों को सिर्फ 5 मिनट में तुरंत ठंडक देगा. वहीं सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर शरीर का तापमान तेजी से कम कर देता है.
इसे जापानी कंपनी TRUSCO Nakayama Corporation ने तैयार किया है और इसका आधिकारिक नाम डो रेमन बॉक्स रखा गया है. यह डिवाइस खास तौर पर कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रियों, गोदामों और तेज धूप में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें हीटस्ट्रोक यानी लू लगने से बचाया जा सके.
यह एक सिंगल-पर्सन स्टेनलेस स्टील केबिन है. यूजर को इसके अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठना होता है.
बूथ के अंदर का तापमान लगभग 15°C रहता है. इसके साथ ही, सिर, गर्दन और पीठ पर 5°C की ठंडी हवा के जेट ब्लास्ट फेंके जाते हैं.
गर्दन और सिर शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि सामान्य AC के मुकाबले इसमें शरीर बहुत तेजी से ठंडा होता है.
कंपनी के अनुसार 5 से 10 मिनट का सेशन बॉडी को नॉर्मल करने के लिए काफी है. ज्यादा ठंडक से बचाने के लिए इसकी कूलिंग टाइमिंग अधिकतम 20 मिनट पर सेट की गई है.
खास बात यह है कि इस केबिन को बनाने का आइडिया फ्रोजन फूड वेंडिंग मशीन की कूलिंग तकनीक से आया है. इंजीनियर्स ने उसी टेक्नोलॉजी को इंसानों के इस्तेमाल के अनुसार मॉडिफाई किया है. इसे चलाने के लिए भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती है, यह नॉर्मल 100-वोल्ट पावर सप्लाई पर चलता है. इसमें पहिए लगे हैं, जिससे इसे आसानी से किसी भी वर्कसाइट पर शिफ्ट किया जा सकता है.
बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और जानलेवा गर्मी के इस दौर में जापान का यह ह्यूमन फ्रिज वर्कप्लेस सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा टेक-इनोवेशन साबित हो सकता है.