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जापान का बड़ा धमाका: मजदूरों को धूप से बचाने के लिए बनाया 'इंसानों का फ्रिज', फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान!

जापान ने भीषण गर्मी और जानलेवा हीटस्ट्रोक से लोगों को बचाने के लिए एक अनोखा 'इंसानों का रेफ्रिजरेटर' तैयार किया है. डो रेमन बॉक्स नाम का यह हाई-टेक केबिन मात्र 5 मिनट में शरीर को ठंडा कर देता है. आउटडोर वर्कर्स के लिए बना यह डिवाइस टेक-वर्ल्ड में जमकर वायरल हो रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:11 PM IST
जापान का बड़ा धमाका: मजदूरों को धूप से बचाने के लिए बनाया 'इंसानों का फ्रिज', फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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