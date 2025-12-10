Advertisement
Japan Earthquake: भूकंप से पहले बजने लगा शख्स का फोन, जानिए क्या है वो टेक्नोलॉजी, जिससे बच गईं हजारों जान

एक वीडियो में एक जापानी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रही थीं और भूकंप आने से पहले उनके फोन में तेज वाइब्रेशन और अलर्ट की आवाज सुनाई देती है. अलर्ट मिलते ही वह वहां से हट जाती हैं. यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसी तकनीक उपलब्ध है?

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 10, 2025, 07:02 AM IST
जापान में आए 7.5 तीव्रता के भूकंप की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में चर्चा में हैं. जापान में सबसे ज्यादा खतरा भूकंप का ही रहता है. इसलिए वहां लोगों को स्कूल से लेकर दफ्तर तक भूकंप के समय कैसे बचना है, यह नियमित रूप से सिखाया जाता है. जापान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है. हाल ही में सामने आए एक वीडियो में एक जापानी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रही थीं और भूकंप आने से पहले उनके फोन में तेज वाइब्रेशन और अलर्ट की आवाज सुनाई देती है. अलर्ट मिलते ही वह वहां से हट जाती हैं. यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी ऐसी तकनीक उपलब्ध है?

यूट्यूबर का वीडियो कैसे बना चर्चा का विषय
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के अनुसार जापान में जब भूकंप आया, उस समय ज़्यादातर लोग अपने कामों में व्यस्त थे. उसी दौरान एक यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रही थीं. अचानक उनके स्मार्टफोन में तेज आवाज के साथ वाइब्रेशन शुरू होता है और स्क्रीन पर भूकंप का अलर्ट दिखाई देता है. वह तुरंत स्ट्रीमिंग सेटअप से दूर हट जाती हैं, हालांकि लाइव वीडियो चलता रहता है. कुछ ही सेकंड बाद तेज झटके आने लगते हैं. यह वीडियो इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि कुछ सेकंड पहले मिला अलर्ट कैसे नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है.

जापान में भूकंप अलर्ट कैसे काम करता है
जापान हर साल लगभग दो हजार छोटे-बड़े भूकंप झेलता है. इस वजह से वहां का मौसम विभाग एक अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम चला रहा है. यह सिस्टम भूकंप के शुरुआती झटकों यानी P-waves को पकड़ता है और तुरंत अलग-अलग नेटवर्कों पर अलर्ट भेज देता है. इन नेटवर्कों में रेडियो स्टेशन, मोबाइल अलर्ट सिस्टम, टीवी ब्रॉडकास्ट और शहरों में लगे सायरन शामिल हैं. इस तकनीक की सबसे खास बात यह है कि यह लोगों को कुछ सेकंड पहले चेतावनी दे देती है, जिससे लोग सुरक्षित जगह पर जा सकें या झटकों का इंतजार करते हुए किसी मज़बूत स्थान पर बैठ सकें. जापान ने अपनी तकनीक को इतना विकसित किया है कि भूकंप से ठीक पहले ट्रेनें अपने-आप रुक जाती हैं, लिफ्टें सुरक्षित मंज़िल पर आकर रुकती हैं और भारी मशीनें बंद हो जाती हैं.

क्या भारत के पास ऐसी तकनीक है?
इसी साल संसद में सरकार ने बताया था कि दुनिया में ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक अभी उपलब्ध नहीं है जो भूकंप के समय, स्थान और प्रभाव का सटीक पूर्वानुमान दे सके. भारत में भी भूकंप की पहले से चेतावनी देने वाला कोई प्रमाणित सिस्टम मौजूद नहीं है. हालांकि 2023 में गूगल ने भारत के एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अर्थक्वेक अलर्ट फीचर लॉन्च किया था. इसमें दावा किया गया था कि फोन के सेंसर भूकंप के शुरुआती झटकों को पकड़कर लोगों को अलर्ट देंगे. यह फीचर फोन में मौजूद तो है, लेकिन आज तक इसका कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया जिसमें इसे भूकंप आने से पहले अलर्ट भेजा हो.

फोन में भूकंप अलर्ट फीचर कैसे चेक करें
अधिकांश एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यह फीचर पहले से मौजूद रहता है. इसके लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर सेफ्टी एंड इमरजेंसी सेक्शन खोलकर लोकेशन पर जाना होता है. नीचे की तरफ अर्थक्वेक फीचर का विकल्प दिखाई देता है, जिसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है. हालांकि यह फीचर ऑन रहने के बावजूद अभी तक लोगों को कोई काम का अलर्ट नहीं मिला है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिस्टम भारत में सक्रिय रूप से नहीं चल रहा है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

