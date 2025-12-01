आ गई इंसानों को नहलाने वाली Washing Machine, 15 मिनट में सिर से पैर तक करेगी चकाचक; देखें कैसे करती है काम

जापान की कंपनी Science Inc. ने एक ऐसी मशीन लॉन्च कर दी है जिसे “Mirai Human Washing Machine” कहा जा रहा है. इस मशीन को पहली बार ओसाका के वर्ल्ड एक्सपो में दिखाया गया था और अब यह जापानी मार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध है. यह मशीन किसी हाई-टेक स्पा पॉड की तरह काम करती है, जिसमें इंसान कुछ मिनटों में सिर से पैर तक साफ हो जाता है.

कैसे काम करती है यह हाई-टेक स्पा पॉड

इस मशीन में व्यक्ति एक पॉड के अंदर जाता है और आरामदायक सीट पर पीछे की तरफ टिक जाता है. जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मशीन अपने आप काम शुरू कर देती है. यह माइक्रोबबल्स का इस्तेमाल करके शरीर को धीरे-धीरे साफ करती है. फिर वही मशीन बबल्स को धो देती है और अंदर बैठे व्यक्ति को सुखा भी देती है. इस दौरान मशीन हल्का संगीत भी बजाती है, जिससे पूरे प्रोसेस में रिलैक्सिंग अनुभव मिलता है. कंपनी की प्रवक्ता सचिको माएकुरा का कहना है कि यह मशीन शरीर के साथ-साथ “आत्मा को भी साफ करती है.” यह पॉड इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की हार्टबीट और अन्य महत्वपूर्ण संकेतों पर भी नजर रखती है ताकि सुरक्षा और आराम दोनों सुनिश्चित रह सकें.

15 मिनट में पूरा नहाने का अनुभव

पूरा नहाने और सुखाने का काम करीब 15 मिनट में पूरा हो जाता है. खास बात यह है कि इस दौरान व्यक्ति को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती. इस मशीन की पहली प्रेरणा 1970 ओसाका एक्सपो से मिली थी, जहां इसे पहली बार सैनीओ इलेक्ट्रिक (आज की पैनासोनिक) ने दिखाया था. Science Inc. के चेयरमैन यासुआकी अओयामा ने इसे बचपन में देखा था और आज आधुनिक तकनीक की मदद से इसे फिर से बनाया है. 2025 ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में यह मशीन इतनी लोकप्रिय हुई कि कंपनी ने इसे बाजार में बेचने का फैसला कर लिया.

माइक्रोबबल्स से डीप क्लीनिंग

यह पॉड लगभग 8.2 फीट लंबा और 8.5 फीट ऊंचा है, जिससे व्यक्ति आराम से लेट सकता है. मशीन में इतनी छोटी-छोटी माइक्रोबबल्स होती हैं कि वे त्वचा के रोमछिद्रों में जाकर तेल, गंदगी और मृत स्किन को साफ कर देती हैं. यह तकनीक पहले से जापान के स्पा और ब्यूटी सैलून में इस्तेमाल होती रही है. पॉड में लगे सेंसर यह भी सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को चक्कर न आए, घबराहट न हो या कोई मेडिकल समस्या न हो.

सबसे बड़ा झटका: कीमत

अब आती है सबसे बड़ी बात – इसकी कीमत. रिपोर्ट के मुताबिक, यह मशीन लगभग 60 मिलियन येन (385,000 डॉलर) में बाजार में उतारी जा रही है. इस वजह से यह घरेलू उपयोग के लिए नहीं बल्कि लक्ज़री स्पा, थीम पार्क, ओन्सेन (जापानी हॉट स्प्रिंग सेंटर), हाई-एंड होटल और हेल्थ रिसॉर्ट्स के लिए बनाई गई है.

सीमित यूनिट्स और बड़े ग्राहक

कंपनी ने अभी सिर्फ 40 से 50 यूनिट्स बनाने का फैसला किया है, और हर यूनिट हाथ से बनाई जाएगी. एक नाम न बताने वाली जापानी होटल चेन ने पहला यूनिट खरीद भी लिया है, और लगभग 5 से 8 यूनिट्स पहले ही रिजर्व हो चुकी हैं.

भविष्य की केयर टेक्नोलॉजी

दरअसल, यह मशीन सिर्फ नहाने के लिए नहीं है. यह जापान की बुजुर्ग आबादी के लिए बनाए जा रहे भविष्य के ऑटोमेटेड केयर सिस्टम का शुरुआती रूप है. ऐसी मशीनें आने वाले समय में बुजुर्गों को सुरक्षित और आसान तरीके से नहाने में मदद कर सकती हैं. कंपनी का कहना है कि भविष्य में अगर मास प्रोडक्शन संभव हुआ, तो इसका सस्ता घरेलू मॉडल भी लॉन्च किया जा सकता है.