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अब शर्ट ही करेगी AC का काम! गर्मी में पसीना नहीं आने देगी यह अनोखी शर्ट, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

जापान में भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक अनोखी एयर-कंडीशंड ड्रेस शर्ट पेश की गई है. जापानी ब्रांड योफुकु नो एओयामा की इस शर्ट में कमर के पास दो छोटे इन-बिल्ट पंखे लगे हैं, जो कड़क धूप में दफ्तर आने-जाने वाले लोगों को गर्मी से बचाएंगे.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:28 PM IST
अब शर्ट ही करेगी AC का काम! गर्मी में पसीना नहीं आने देगी यह अनोखी शर्ट, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान
Image Credit: SN24

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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