/अब शर्ट ही करेगी AC का काम! गर्मी में पसीना नहीं आने देगी यह अनोखी शर्ट, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

मई-जून की तपती धूप हो या मानसून के बाद की चिपचिपी उमस, फॉर्मल कपड़ों में काम पर या ऑफिस जाना किसी सजा से कम नहीं लगता. लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपकी साधारण सी दिखने वाली शर्ट ही आपके लिए पर्सनल एसी का काम करने लगे तो? सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे सच कर दिखाया है. तकनीक में हमेशा कमाल दिखाने वाले जापान में एक ऐसी एयर-कंडीशंड ड्रेस शर्ट लॉन्च हुई है, जो चिलचिलाती गर्मी में भी आपको अंदर से पूरी तरह कूल रखेगी. आइए जानते हैं क्या है यह अनोखी शर्ट और कैसे करती है काम...
जापान में भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक अनोखी डिवाइस-आधारित टेक्नोलॉजी पेश की गई है. जापानी कपड़ों के मशहूर ब्रांड योफुकु नो एओयामा ने टेक फैशन कंपनी FZN के साथ मिलकर एक खास एयर-कंडीशंड ड्रेस शर्ट मार्केट में उतारी है. यह शर्ट खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें सख्त बिजनेस अटायर पहनकर धूप और गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है.
कमर के पास लगे हैं दो पंखे
देखने में यह एक सामान्य फॉर्मल बटन-अप शर्ट जैसी लगती है. लेकिन इसे पहनते ही यह थोड़ी फूली हुई नजर आती है, क्योंकि इसके निचले हिस्से कमर के पीछे दोनों तरफ दो छोटे और पावरफुल फैंस यानी पंखे लगे हुए हैं.
जब इन पंखों को स्विच ऑन किया जाता है, तो ये सीधे शरीर की तरफ ठंडी हवा फेंकते हैं, जिससे पसीना तुरंत सूख जाता है और शरीर ठंडा रहता है.
शर्ट में लगे दोनों पंखों का वजन सिर्फ 95-95 ग्राम है, वहीं इसे चलाने वाली रीचार्ज करने योग्य बैटरी का वजन सिर्फ 165 ग्राम है.
जापान में इससे पहले ऐसी फैन वाली जैकेट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन साइट्स, कचरा प्रबंधन या क्राउड कंट्रोल में लगे वर्कर्स करते थे, जो देखने में काफी भारी-भरकम लगती थीं. लेकिन इस नई शर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सामने से देखने पर ये पंखे आसानी से दिखाई नहीं देते. कंपनी के मुताबिक, इस शर्ट को मीटिंग्स के बीच बाहर आने-जाने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. जब आप तेज धूप में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हों, तब इन पंखों को ऑन करके गर्मी से बचा जा सकता है.
इस खास शर्ट को कूचो वियर शॉर्ट-स्लीव्ड शर्ट नाम दिया गया है. यह शर्ट दो कलर ऑप्शन के साथ आती है, वो है ब्लू और ग्रे. वहीं बात करें इसकी कीमत की तो एंट्री कंप्लीट सेट जिसमें शर्ट, 2 फैंस, बैटरी पैक और चार्जिंग केबल शामिल हैं इसकी कीमत 17,490 येन यानी करीब ₹9,000 है.