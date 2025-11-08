Advertisement
trendingNow12993388
Hindi Newsटेक

सड़क किनारे सोने वालों को अब नहीं लगेगी ठंड, पब्लिक प्लेसेज में लगे 'जापानी बेंच', कैसे दूर करेंगे ठिठुरन?

Japan Solar Heated Benches: जापान में एक खास पायलट प्रोजेक्ट के तहत सोलर-हीटेड बेंच लगाए गए है. कड़कती ठंड में बाहर सोने वालों के लिए पब्लिक प्लेस में नई तकनीक आजमाई जा रही है. यह बेंच बिना बिजली और फ्यूल के गर्माहट देता है. ये जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के लिए राहत बन सकता है. अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ तो शहरों की रातों में बेघर लोगों के लिए सर्दी से बचने का सहारा बन सकती है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क किनारे सोने वालों को अब नहीं लगेगी ठंड, पब्लिक प्लेसेज में लगे 'जापानी बेंच', कैसे दूर करेंगे ठिठुरन?

Japan Solar Heated Benches: जापान ने एक ऐसी अनोखा इनोवेशन पेश की है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. Tokyo और Sapporo में एक पायलट प्रोजेक्ट के चलते, सोलर-हीटेड बेंच और शेल्टर लगाएं जा रहे हैं. ये बेंच दिन के समय सूरज की गर्मी को सोखते हैं और फिर रात के समय इससे गर्माहट करते हैं, जिससे बेंच और शेल्टर गर्म रहते हैं. यह इनोवेशन खासकर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो बाहर सोते हैं और कड़ाके की ठंड में रहते हैं. जापान ने साबित किया है कि तकनीक के साथ इंसानियत को जिंदा रखा जा सकता है.

कड़ाके की ठंड में बेघरों को सहारा
यूरोप की तरह जापान भी सर्दियों में बेघर और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा वाली गर्म बेंच लगा रहा है. रोबोटिक्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक जापान ने साबित किया है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत जुड़ती है, तो देश-दुनिया के लिए यह एक मिसाल बन सकती है. जापान एक छोटा देश होते हुए भी बड़े विचार और तकनीक के लिए दुनिया में मशहूर है. आज जापान इनोवेशन और मानव बेस्ड टेक्नोलॉजी का उदाहरण है. अब वह सार्वजनिक जगहों सड़कों, बसस्टॉप और पार्कों पर सौर-हीटेड बेंच लगा रहा है, ताकि बेघर लोगों को ठंड से राहत मिल सके. यह दिखाता है कि तकनीक और इंसानियत मिलकर समाज को बेहतर बना सकती हैं.

यह बेंच गर्माहट कैसे करते हैं?
ये खास बेंच बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इन शेल्टर्स में स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो सौर ऊर्जा को स्टोर करती है. ये बेंच किसी भी फ्यूल या बिजली की जरूरत के बिना, लगातार 12 घंटे तक गर्माहट दे सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: इस कंपनी ने बना दी मकड़ी की टांगों वाली कुर्सी, बैठते ही हो जाएगी एक्टिवेट और फिर...

इस इनोवेशन का लक्ष्य क्या है?
यह पायलट प्रोजेक्ट एक मानवीय पहल है जिसका उद्देश्य ठंड की वजह से होने वाली आपात स्थितियों की संख्या को कम करना है. इस इनोवेशन का लक्ष्य है कि बेंच और शेल्टर को गर्माहट और सुरक्षा का एक जरिया बनाया जाए. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रात में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

बेघर लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण
अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह दुनिया भर के शहरों में पब्लिक लाइफ को अधिक मानवीय, लंबे समय तक चलने वाला और कम लागत वाला तरीका बना सकता है. यहां तक कि अंधेरा होने के बाद भी. जापान की इस तकनीक ने सिद्ध कर दिया है कि साधारण सार्वजनिक जरूरतों को भी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: फोन चोरी होते ही ऐसे 1 मिनट में ब्लॉक करें UPI ID, चाह कर भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Heated BenchesjapanSolar Heated Benches

Trending news

Bihar election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJPके बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJPके बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
Weather
आतंक मचाने वाली है कड़कड़ाती ठंड, बारिश से लबालब भरेंगे ये शहर; जानें आज का मौसम
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
Naxalite
नक्सलवाद का एक और किला फतह, पुलिस के सामने इतने लोगों ने किया सरेंडर
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
Maneka Gandhi
आवारा कुत्तों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो मेनका गांधी ने उठाए सवाल, कही ये बात
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
Pu University
पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिद्द के आगे झुका शिक्षा मंत्रालय, नहीं होगा बदलाव
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज
jammu kashmir news
लश्कर कमांडर मुसैब लखवी की प्रेमिका को कोर्ट से झटका, नजरबंदी हटाने की याचिका खारिज