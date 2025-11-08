सड़क किनारे सोने वालों को अब नहीं लगेगी ठंड, पब्लिक प्लेसेज में लगे 'जापानी बेंच', कैसे दूर करेंगे ठिठुरन?

Japan Solar Heated Benches: जापान ने एक ऐसी अनोखा इनोवेशन पेश की है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. Tokyo और Sapporo में एक पायलट प्रोजेक्ट के चलते, सोलर-हीटेड बेंच और शेल्टर लगाएं जा रहे हैं. ये बेंच दिन के समय सूरज की गर्मी को सोखते हैं और फिर रात के समय इससे गर्माहट करते हैं, जिससे बेंच और शेल्टर गर्म रहते हैं. यह इनोवेशन खासकर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो बाहर सोते हैं और कड़ाके की ठंड में रहते हैं. जापान ने साबित किया है कि तकनीक के साथ इंसानियत को जिंदा रखा जा सकता है.

कड़ाके की ठंड में बेघरों को सहारा

यूरोप की तरह जापान भी सर्दियों में बेघर और बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने के लिए सौर ऊर्जा वाली गर्म बेंच लगा रहा है. रोबोटिक्स से लेकर ग्रीन एनर्जी तक जापान ने साबित किया है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ इंसानियत जुड़ती है, तो देश-दुनिया के लिए यह एक मिसाल बन सकती है. जापान एक छोटा देश होते हुए भी बड़े विचार और तकनीक के लिए दुनिया में मशहूर है. आज जापान इनोवेशन और मानव बेस्ड टेक्नोलॉजी का उदाहरण है. अब वह सार्वजनिक जगहों सड़कों, बसस्टॉप और पार्कों पर सौर-हीटेड बेंच लगा रहा है, ताकि बेघर लोगों को ठंड से राहत मिल सके. यह दिखाता है कि तकनीक और इंसानियत मिलकर समाज को बेहतर बना सकती हैं.

यह बेंच गर्माहट कैसे करते हैं?

ये खास बेंच बिजली का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इन शेल्टर्स में स्पेशल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो सौर ऊर्जा को स्टोर करती है. ये बेंच किसी भी फ्यूल या बिजली की जरूरत के बिना, लगातार 12 घंटे तक गर्माहट दे सकते हैं.

इस इनोवेशन का लक्ष्य क्या है?

यह पायलट प्रोजेक्ट एक मानवीय पहल है जिसका उद्देश्य ठंड की वजह से होने वाली आपात स्थितियों की संख्या को कम करना है. इस इनोवेशन का लक्ष्य है कि बेंच और शेल्टर को गर्माहट और सुरक्षा का एक जरिया बनाया जाए. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रात में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है.

बेघर लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण

अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है, तो यह दुनिया भर के शहरों में पब्लिक लाइफ को अधिक मानवीय, लंबे समय तक चलने वाला और कम लागत वाला तरीका बना सकता है. यहां तक कि अंधेरा होने के बाद भी. जापान की इस तकनीक ने सिद्ध कर दिया है कि साधारण सार्वजनिक जरूरतों को भी स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है.

