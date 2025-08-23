रात 9 बजे बच्चे और 10 बजे के बाद बड़ों के लिए Smartphone BAN! इस शहर में आ रहा ये नियम

जापान का एक शहर जल्द ही ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसने दुनियाभर में चर्चा छेड़ दी है. सेंट्रल जापान के Toyoake City में प्रस्तावित ऑर्डिनेंस के मुताबिक सभी नागरिकों को काम और पढ़ाई के अलावा दिन में सिर्फ 2 घंटे तक ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी. सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियम अनिवार्य (mandatory) नहीं होगा और इसके उल्लंघन पर किसी तरह की सजा या जुर्माना नहीं लगेगा. यानी यह सिर्फ एक सलाह (recommendation) होगी.

क्यों लिया गया यह कदम?

शहर के मेयर मसाफुमी कोकी ने बताया कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोगों को स्मार्टफोन की अत्यधिक लत से बचाना है. लगातार मोबाइल चलाने से लोगों को कई समस्याएं हो रही हैं जैसे-

• नींद की कमी

• मानसिक तनाव

• शारीरिक दिक्कतें

• बच्चों और युवाओं में ध्यान की कमी

इन्हीं खतरों को देखते हुए नगर प्रशासन ने यह कदम उठाने का फैसला किया है.

बच्चों और युवाओं के लिए खास गाइडलाइन

ड्राफ्ट में बच्चों और युवाओं के लिए अलग समय सीमा तय की गई है-

• प्राथमिक स्कूल (Elementary School) के छात्रों को रात 9 बजे के बाद मोबाइल न इस्तेमाल करने की सलाह.

• जूनियर हाई और उससे बड़े छात्रों को रात 10 बजे के बाद स्मार्टफोन न चलाने की हिदायत.

लोगों की प्रतिक्रिया – “नामुमकिन है!”

इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दीं.

• एक यूजर ने लिखा, “उनकी मंशा ठीक है, लेकिन दो घंटे की लिमिट नामुमकिन है.”

• दूसरे ने कहा, “दो घंटे में तो मैं न किताब पढ़ सकता हूं और न कोई फिल्म देख सकता हूं.”

• कई लोगों ने यह भी कहा कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करना परिवार का निजी फैसला होना चाहिए, न कि सरकार का.

मेयर की सफाई

लोगों की नाराजगी बढ़ने के बाद मेयर को साफ करना पड़ा कि यह नियम बाध्यकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि ये गाइडलाइन्स सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए हैं और प्रशासन मानता है कि स्मार्टफोन आज की जिंदगी का जरूरी और उपयोगी हिस्सा हैं.

पहले भी हुई है ऐसी कोशिश

ये पहली बार नहीं है जब जापान में स्मार्टफोन या गेमिंग टाइम पर रोक लगाने की कोशिश की गई हो.

• 2020 में कागावा (Kagawa) रीजन ने ऐसा ही ऑर्डिनेंस पास किया था.

• उसमें बच्चों को हफ्ते के दिनों में सिर्फ 1 घंटे गेम खेलने और छुट्टियों में 90 मिनट गेम खेलने की अनुमति दी गई थी.

• इसके अलावा 12-15 साल के बच्चों को रात 9 बजे और 15-18 साल के बच्चों को रात 10 बजे के बाद फोन इस्तेमाल करने से मना किया गया था.

हकीकत – कितना चल पाएगा नियम?

जापान की Children and Families Agency की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापानी युवा हफ्ते के दिनों में औसतन 5 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई लोग सिर्फ 2 घंटे में स्मार्टफोन इस्तेमाल सीमित कर पाएंगे?

अक्टूबर से यह प्रस्ताव लागू हो सकता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस पर कितना अमल करते हैं और क्या यह नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा.

FAQs

Q1: क्या यह नियम अनिवार्य होगा?

नहीं, यह सिर्फ एक सलाह है. उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं होगी.

Q2: बच्चों के लिए खास नियम क्यों बनाए गए हैं?

बच्चों की नींद, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, इसलिए उनके लिए सख्त टाइमलाइन दी गई है.

Q3: क्या पहले भी ऐसा कोई नियम आया है?

हाँ, 2020 में कागावा रीजन ने गेमिंग और स्मार्टफोन टाइम पर पाबंदी लगाई थी.

Q4: जापानी युवा औसतन कितना समय ऑनलाइन बिताते हैं?

लगभग 5 घंटे प्रतिदिन.