लोहे की मोटरें हुईं बेकार! इस रोबोट के अंदर है मांसपेशियां, नसों में दौड़ती है हवा; चाल देख चकरा जाएगा सिर

Robot Dog: टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से नया कमाल हुआ है. इस बार इंजानियर्स ने चार पैर वाला ऐसा रोबोट तैयार कर लिया है जो असली कुत्ते की तरह ही चलता है. इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इसमें लोहे की मोटर्स की जगह हवा से चलने वाली कृत्रिम मांसपेशियों यानी प्न्युमेटिक मसल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी चाल बहुत ही स्मूथ और पूरी तरह से स्मूथ लगती है. यह अनोखा रोबोट न सिर्फ रोबोटिक्स की दिशा बदल सकता है बल्कि जानवरों की चाल और शरीर को समझने में भी बड़ा मदद कर सकता है.

एडवांस रोबोटिक्स जर्नल की एक रिसर्च के अनुसार रोबोटिक्स की दुनिया में जापान ने यह कमाल किया है. टोक्यो स्थित सुजुमोरी एंडो रोबोटिक्स लेबोरेटरी के रिसर्चर्स ने इस रोबोट को तैयार किया है. जहां अभी तक रोबोट्स भारी-भरकम मोटरों के कारण झटके लेकर चलते थे वहीं यह नया रोबोट हवा के दबाव से चलने वाली कृत्रिम मांसपेशियों की सहायता से बहुत ही स्मूथ मूवमेंट करता है.

हवा से चलने वाली मांसपेशियां

इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत इसकी McKibben Muscles हैं. ये लचीली ट्यूब्स होती हैं जो हवा भरने पर इंसानी या जानवरों की मांसपेशियों की तरह फैलती सकती है और सिकुड़ती भी हैं. रिसर्चर्स ने कुत्ते के शरीर की बनावट को कॉपी करते हुए इसके कंधों को एक हैमॉक यानी झूले जैसी संरचना दिए हैं.

रिसर्च में पाया गया कि यह डिजाइन रोबोट को झटकों से बचाता है. इस रोबोट की स्पेशल मांसपेशियां 30% तक कंपन या झटके को कम कर देती हैं जिससे उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी यह आराम से चलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ंः AI बना रहा दुनिया को प्यासा? एक सवाल पर गटक रहा एक बोतल पानी! स्टडी में हुआ खुलासा

अब आगे क्या

इस रोबोट को बनाने में रिसर्चर्स ने महंगे मशीनों की जगह स्मार्ट डिजाइन पर फोकस किया है. इसका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम 3D-प्रिंटेड प्लास्टिक से तैयार किया गया है जिससे यह हल्का और सस्ता हो जाता है. इसमें लगे सेंसर्स और एक सेंट्रल कंट्रोलर हवा के दबाव को लगातार मॉनिटर करते हैं जिससे रोबोट मुड़ते समय या चलते समय अपना बैलेंस बनाए रखता है.अभी यह रोबोट अपनी चाल को लेकर जाना जा रहा है. रिसर्चर्स अब इसे तेज चलने वाला रोबोट बनाने की कोशिश में हैं.

ये भी पढे़ंः Payal Gaming MMS: पायल गेमिंग के सपोर्ट में उतरीं एक्ट्रेस, छलका दर्द, कभी इनका भी..