जापान छोड़कर भारत आया ये करोड़पति, रखे 12-12 घंटे काम करने वाले लोग, बोला- 2028 तक बनाऊंगा अरबों की कंपनी

Story Of Reiji Kobayashi: 2024 में जापान और अफ्रीका में कामयाब बिजनेस चलाने के बाद, जापानी स्टार्टअप फाउंडर रेइजी कोबायाशी ने भारत के बेंगलुरु को अपना अगला ठिकाना चुना. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने बिजनेस सफर की शुरुआत की, और कैसे भारत उनके लिए एक बड़ा मौका बनकर सामने आया.

कॉलेज छोड़ा, बिजनेस शुरू किया

रेइजी कोबायाशी ने यूनिवर्सिटी का आखिरी साल पूरा किए बिना ही वेब मार्केटिंग कंपनी शुरू की थी. जापान में उन्होंने अपनी पहली कंपनी को बेच दिया, फिर रियल एस्टेट और शेयर हाउस बिजनेस में कदम रखा. इसके बाद 2018 में वो अफ्रीकी देश केन्या चले गए, जहां उन्होंने पहले भी कॉलेज के दौरान यात्रा की थी.

केन्या में मुश्किलें और हिम्मत

केन्या में उनका पहला साल काफी कठिन रहा. रेइजी ने बताया, “मैंने पहले कई कंपनियां बनाई और बेची थीं, लेकिन यहां फंडिंग जुटाना बेहद मुश्किल था.” हार नहीं मानते हुए, उन्होंने अपनी सेविंग्स से एक नई कंपनी Hakki शुरू की, जो एक माइक्रोफाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है. इसका मकसद था लोगों को आसान किश्तों पर कार खरीदने में मदद देना. 6 सालों में Hakki ने 3,500 से ज्यादा कारों को फाइनेंस किया.

भारत क्यों चुना?

रेइजी ने कहा कि अफ्रीका में ग्रोथ की सीमाएं थीं. “अफ्रीका की आबादी 1.4 अरब है लेकिन वो बिखरी हुई है, जबकि भारत में 1.3 अरब लोग हैं और यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है,” उन्होंने बताया.

इसलिए 2024 में वे बेंगलुरु आ गए और यहां अपने बिजनेस का विस्तार किया. अब उनकी कंपनी केन्या में 74, भारत में 4 और साउथ अफ्रीका में 2 लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि मुख्यालय जापान में ही है. उनका लक्ष्य है कि 2028 तक कंपनी को जापानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाए.

बेंगलुरु में जिंदगी कैसी है?

बेंगलुरु की जिंदगी रेइजी को काफी पसंद आई है. उन्होंने कहा, “यहां का मौसम बहुत अच्छा है और मुझे सूट की बजाय कैजुअल टी-शर्ट पहनना पसंद है.” वे अब फुटबॉल खेलते हैं और यहां के दोस्तों के साथ क्रिकेट देखते हैं.

उन्होंने हंसते हुए बताया, “मैंने सोचा था कि ज्यादातर भारतीय वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त चिकन और शराब के साथ क्रिकेट देखते हैं – ये मेरे लिए सरप्राइज था.” हालांकि भारतीय खाने की तीखापन उन्हें अभी भी नहीं भाता. “मैं ज्यादातर जापान से लाए गए नूडल्स ही खाता हूं,” उन्होंने कहा.

भारत में स्टार्टअप चलाना कैसा अनुभव रहा?

रेइजी ने बताया कि भारत में बिजनेस शुरू करना जापान के मुकाबले काफी तेज और लचीला होता है. “यहां लोग जल्दी फैसला लेते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते. जबकि जापान में बहुत मीटिंग्स होती हैं और हर फैसला आम सहमति से लिया जाता है.”

उन्होंने भारत में काम करने वाले लोगों की मेहनत की भी तारीफ की. “हमने 4 भारतीय एम्प्लॉयी हायर किए हैं, और वो मुझसे भी ज्यादा काम करते हैं – सुबह 9 से रात 9 तक ऑफिस में रहते हैं. यहां तक कि ड्राइवर भी आधी रात तक एक्टिव रहते हैं.”

भविष्य की योजना

भविष्य में रेइजी थाईलैंड जैसे देशों में भी विस्तार की सोच रहे हैं, लेकिन भारत को लेकर उनका फोकस अडिग है. उन्होंने कहा, “मैं भारत में कंपनी को बड़ा बनाना चाहता हूं और यहां की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता हूं. हो सकता है मैं अस्थायी रूप से बाहर जाऊं, लेकिन भारत वापस जरूर आऊंगा.”