छोटे बच्चों के लिए JBL लाया 'सेफ' ईयरबड्स! 85 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगी आवाज, पेरेंट्स के पास भी रहेगा कंट्रोल, कीमत...

Kids Wireless Earbuds: अगर आपके भी घर में छोटे बच्चें हैं और आप उनके लिए ईयरबड्स लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. दिग्गज ऑडियो कंपनी JBL ने बच्चों के ऑडियो मार्केट में कदम रखते हुए Junior Free नाम से नए ओपन-ईयर टू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. ये ईयरबड्स न केवल बच्चों की सुनने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सेफ वॉल्यूम लेवल के साथ आते हैं, बल्कि उनकी स्टाइलिश और हल्की डिजाइन भी माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए काफी स्टाइलिश है. अब बच्चे अपनी पसंदीदा म्यूज़िक, कहानियां और एंटरटेनमेंट आसानी से और सेफ तरीके से सुन सकते हैं.

JBL Junior Free में क्या है खास?

JBL हमेशा से अपने दमदार ऑडियो क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन Junior Free में कंपनी ने सुरक्षित सुनने के विकल्प पर जोर दिया है. इसमें वॉल्यूम लेवल लिमिटर दिया गया है जो आवाज को 85 डेसिबल से कम रखता है जिससे बच्चों के सुनने की क्षमता को कोई नुकसान न हो. सबसे खास है इसकी डिजाइन, जो ओपन-ईयर है. इसका मतलब है कि गाने सुनते समय भी बच्चे अपने आस-पास के माहौल में होने वाली हलचल को सुन सकते हैं. JBL ने अपने इस ईयरबड्स पर माता-पिता के लिए एक शानदार फीचर दिया है. वे JBL Headphones ऐप के जरिए ईयरबड्स के इस्तेमाल पर भी नजर रख सकते हैं. ऐप से वॉल्यूम और इस्तेमाल के समय को ट्रैक और कंट्रोल किया जा सकता है.

बात करें इस ईयरबड्स की बैटरी लाइफ की तो एक बार फुल चार्ज करने पर ये ईयरबड्स 10 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक देते हैं. वहीं मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 3 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाती है.

ये फीचर्स भी हैं खास

ये ईयरबड्स IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं यानी ये पानी की हल्की छींटों से खराब नहीं होते हैं.

इनमें आसान कंट्रोल के लिए फिजिकल बटन दिए गए हैं.

सुरक्षित फिट के लिए इसमें बच्चों के सिर के चारों ओर एक लूप वाला हेडबैंड है.

अब जान लीजिए कितनी है कीमत

JBL Junior Free को अभी यूरोप में लॉन्च किया गया है. यूरोप में इसकी कीमत 69.99 यूरो यानी करीब ₹6,200 रखी गई है. ये ईयरबड्स Purple, Teal, Peach जैसे कई कलर ऑप्शन के साथ आते हैं.

