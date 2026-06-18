JBL ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम 'Live' सीरीज के दो नए धमाकेदार वायरलेस हेडफोन्स JBL Live 780NC और JBL Live 680NC को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. अगर आप एक ऐसा हेडफोन तलाश रहे हैं जिसमें थिएटर जैसा 3D साउंड मिले, बाहर का शोर-शराबा बिल्कुल गायब हो जाए और बैटरी खत्म होने का नाम न ले, तो JBL की यह नई पेशकश सिर्फ आपके लिए है. कंपनी ने इन्हें कई बेहतरीन कलर्स और लेटेस्ट ब्लूटूथ तकनीक के साथ उतारा है. आइए जानते हैं इसकी कीमत, लॉन्च ऑफर्स और सभी फीचर्स के बारे में .
JBL ने भारतीय यूजर्स की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो अलग डिजाइन पेश किए हैं. JBL Live 780NC एक प्रीमियम ओवर-इयर (Over-Ear) हेडफोन है जो आपके कानों को पूरी तरह कवर कर लेता है. वहीं दूसरी तरफ JBL Live 680NC एक ऑन-इयर (On-Ear) डिजाइन के साथ आता है जो काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट है. ये दोनों ही हेडफोन्स कुल 7 अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध होंगे जिनमें ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, शैंपेन, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल शामिल हैं .
कीमत की बात करें तो प्रीमियम मॉडल JBL Live 780NC की कीमत 15,999 रुपये तय की गई है. वहीं JBL Live 680NC को 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. JBL Live 780NC की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसे आप JBL की आधिकारिक वेबसाइट और अमेजन इंडिया से बुक कर सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 31 जुलाई 2026 तक वैलिड रहने वाली 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल फ्री मिलेगी.
JBL Live 780NC की सेल अमेजन प्राइम डे (Amazon Prime Day) के पहले दिन से लाइव होगी. इसे आप ऑनलाइन के साथ-साथ चुनिंदा रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकेंगे. वहीं छोटे भाई JBL Live 680NC की बिक्री 15 जुलाई से JBL की वेबसाइट, अमेजन और प्रमुख रिटेल आउटलेट्स पर शुरू होने जा रही है.
इन दोनों हेडफोन्स में दमदार बास और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के लिए 40mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए इसमें JBL Spatial Sound 3.0 और Personi-Fi 3.0 का सपोर्ट है जो आपके कानों के हिसाब से ऑडियो को कस्टमाइज करता है. बाहर के शोर को रोकने के लिए इसमें True Adaptive Noise Cancelling 2.0 तकनीक दी गई है. Live 780NC में 6 माइक्रोफोन और Live 680NC में 4 माइक्रोफोन दिए गए हैं, जो क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग के लिए AI एल्गोरिदम पर काम करते हैं.
कनेक्टिविटी के मामले में ये हेडफोन्स बेहद एडवांस हैं क्योंकि इनमें लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा इनमें मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी और ऑराकास्ट (Auracast) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. बैटरी के मामले में ये किसी बाहुबली से कम नहीं हैं. ANC ऑफ होने पर इनमें पूरे 80 घंटे तक की और ANC ऑन होने पर 50 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है. सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 5 मिनट की क्विक चार्जिंग में यह हेडफोन आपको 4 घंटे का प्लेबैक टाइम दे सकता है.