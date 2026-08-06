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बिना फोन टच किए बदलेंगे गाने और दिखेंगे मैसेज! JBL लाया टचस्क्रीन वाला ईयरफोन, केस पर लगेगी आपकी फोटो; कीमत जानिए

ऑडियो ब्रांड JBL ने भारत में अपनी नई 'Live 4' सीरीज के तहत JBL Live Buds 4 और Live Beam 4 लॉन्च किए हैं. ₹24,999 कीमत वाले इन ईयरबड्स में टचस्क्रीन केस मिला है, जिससे बिना फोन निकाले म्यूजिक, नोटिफिकेशन और साउंड सेटिंग्स आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 06, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:49 PM IST
बिना फोन टच किए बदलेंगे गाने और दिखेंगे मैसेज! JBL लाया टचस्क्रीन वाला ईयरफोन, केस पर लगेगी आपकी फोटो; कीमत जानिए

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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