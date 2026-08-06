/बिना फोन टच किए बदलेंगे गाने और दिखेंगे मैसेज! JBL लाया टचस्क्रीन वाला ईयरफोन, केस पर लगेगी आपकी फोटो; कीमत जानिए

अगर आप बार-बार गाना सुनने के शौकीन हैं और बार-बार गाना बदलने, आवाज को कंट्रोल करने या फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन देखने के लिए फोन जेब से निकालने से परेशान हो चुके हैं, तो JBL ने आपकी परेशानी दूर कर दी है. ऑडियो सेगमेंट की दिग्गज कंपनी JBL ने भारतीय टेक मार्केट में धमाका करते हुए अपनी Live 4 सीरीज के तहत दो नए प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स JBL Live Buds 4 और JBL Live Beam 4 लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन बड्स के साथ एक ऐसा स्मार्ट टचस्क्रीन केस पेश किया है, जो आपकी आधी जरूरतों को सीधे केस की स्क्रीन पर ही पूरा कर देगा.
JBL के इन ईयरबड्स की सबसे बड़ी खासियत इसका JBL Smart OS 3.0 से लैस स्मार्ट चार्जिंग केस है. इस टचस्क्रीन केस की सहायता से यूजर्स बिना फोन निकाले ही सीधे केस से ही नोटिफिकेशन देख सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं और साउंड सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं. यूजर्स अपने केस की स्क्रीन पर कस्टम थीम या पर्सनल फोटो भी लगा सकते हैं.
इस नई सीरीज में दमदार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन यानी ANC, हाई-रेस ऑडियो सपोर्ट और एक नया स्मार्ट चार्जिंग केस दिया गया है, जिसमें बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है.
दोनों ईयरबड्स में बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए 10mm के डायनामिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो JBL सिग्नेचर साउंड और Personi-Fi 3.0 तकनीक को सपोर्ट करते हैं. कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इनमें AI-ट्रेनिंग के साथ 6-माइक सिस्टम और 4-माइक ट्रू एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन 2.0 दिया गया है, जो शोर-शराबे वाली जगहों पर भी आवाज को प्रभावित नहीं होने देते हैं. इसके साथ ही ये बड्स गूगल स्पेशियल ऑडियो और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करते हैं.
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— JBL India (@JBLSoundIn) August 6, 2026
बैटरी बैकअप की बात की जाए तो ANC ऑन रहने पर JBL Live Beam 4 कुल 40 घंटे और Live Buds 4 कुल 32 घंटे का प्लेबैक टाइम देते हैं. दोनों में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे मात्र 10 मिनट की चार्जिंग में 4 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है.
कलर्स की बात करें तो Live Buds 4 ब्लैक, ब्लू, सिल्वर और सैंड कलर के साथ लॉन्च हुआ है, वहीं Live Beam 4 ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सिल्वर, ऑरेंज, पर्पल और सैंड जैसे कई नए कलर्स में आता है.
JBL Live Buds 4 और Live Beam 4 दोनों की कीमत भारत में 24,999 रुपये रखी गई है.