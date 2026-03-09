Jeeja Saali Holi Private Video: लिंक पर क्लिक करते ही उतर जाएगी सारी गर्मी, बैंक अकाउंट पर होगा सीधा अटैक

पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और सर्च इंजन पर कुछ अजीब और सनसनीखेज कीवर्ड तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा “Angel Nuzhat 12-minute viral video” और “Jeeja Saali Holi private video” जैसे सर्च टर्म्स की हो रही है. कई लोग इन शब्दों को सर्च कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके लिंक भी शेयर किए जा रहे हैं.

हालांकि जब इस ट्रेंड की गहराई से जांच की गई, तो एक्सपर्ट्स ने पाया कि इन वायरल वीडियो का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं मिला है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड असल में इंटरनेट यूजर्स को क्लिक कराने के लिए बनाया गया एक क्लिकबेट जाल हो सकता है.

‘Angel Nuzhat 12-Minute Video’ की सच्चाई

सोशल मीडिया पर जिस “Angel Nuzhat 12-minute video” का दावा किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति का 12 मिनट का निजी वीडियो लीक हो गया है. यह दावा कई प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलाया गया, खासकर X, Telegram और WhatsApp जैसे ऐप्स पर.

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन जब साइबर एक्सपर्ट्स और फैक्ट-चेकर्स ने इसकी जांच की, तो उन्हें ऐसा कोई असली वीडियो या भरोसेमंद सोर्स नहीं मिला. जांच में यह भी सामने आया कि कई बार ऐसे ट्रेंड जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सर्च करें और लिंक पर क्लिक करें. यानी यह एक तरह का डिजिटल जाल हो सकता है.

‘Jeeja Saali Holi Video’ ट्रेंड कैसे हुआ वायरल

इसी बीच एक और सर्च टर्म “Jeeja Saali Holi private video” भी तेजी से ट्रेंड करने लगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह ट्रेंड पहले वाले वायरल कीवर्ड्स का फायदा उठाकर फैलाया गया है. इस तरह की रणनीति को “Algorithmic Piggybacking” कहा जाता है. इसका मतलब यह होता है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जानबूझकर सनसनीखेज टाइटल बनाते हैं ताकि लोग उत्सुकता में क्लिक करें. फिलहाल इस ट्रेंड से जुड़ा भी कोई असली वीडियो या विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है.

साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने इन वायरल ट्रेंड्स को लेकर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि ऐसे वायरल वीडियो के नाम पर जो लिंक शेयर किए जाते हैं, वे अक्सर सुरक्षित नहीं होते. कई बार ये लिंक यूजर्स को ऐसे वेबसाइट्स पर ले जाते हैं जिन्हें “हनी-पॉट साइट्स” कहा जाता है. इन साइट्स का मकसद सिर्फ यूजर्स को फंसाना होता है. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उसे कई तरह के ऑनलाइन खतरों का सामना करना पड़ सकता है.

मालवेयर और डेटा चोरी का खतरा

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोई यूजर ऐसे “Leaked Video” लिंक पर क्लिक करता है, खासकर सोशल मीडिया कमेंट्स या टेलीग्राम ग्रुप्स में, तो उसके डिवाइस में मालवेयर या रैनसमवेयर इंस्टॉल हो सकता है. इससे फोन या कंप्यूटर का डेटा खतरे में पड़ सकता है.

इतना ही नहीं, कई बार ये लिंक नकली लॉग-इन पेज भी खोल देते हैं. अगर यूजर वहां अपना यूजरनेम और पासवर्ड डाल देता है, तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट या अन्य निजी जानकारी चोरी हो सकती है. कुछ मामलों में बैंकिंग या वित्तीय जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है.

‘Click-and-Switch’ स्कैम भी हो सकता है

ऐसे वायरल वीडियो लिंक के साथ एक और बड़ा स्कैम जुड़ा होता है जिसे “Click-and-Switch” कहा जाता है. इसमें यूजर को बार-बार अलग-अलग वेबसाइट्स पर भेजा जाता है, जहां ढेर सारे विज्ञापन दिखाए जाते हैं. असल में इन वेबसाइट्स पर कोई असली वीडियो मौजूद नहीं होता. इनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्लिक हासिल करना होता है ताकि स्कैम करने वाले लोग विज्ञापनों से पैसा कमा सकें.

एक्सपर्ट्स की सलाह: डिजिटल हाइजीन जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल “Angel Nuzhat” और “Jeeja Saali Holi Video” जैसे वायरल ट्रेंड्स के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. ऐसे में लोगों को बिना जांचे-परखे लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए. साइबर एक्सपर्ट्स ने सलाह दी है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय “डिजिटल हाइजीन” का ध्यान रखें. यानी संदिग्ध लिंक से दूर रहें, फर्जी या भ्रामक कंटेंट फैलाने वाले अकाउंट्स को रिपोर्ट करें और अपनी निजी जानकारी किसी भी अनजान वेबसाइट पर शेयर न करें.