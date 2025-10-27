क्या AI खत्म करेगा इंसानियत? Jeff Bezos की भविष्यवाणी, बोले- 2045 तक करोड़ों लोग रहेंगे स्पेस में

Amazon के फाउंडर Jeff Bezos ने हाल ही में Italian Tech Week 2025 में कहा कि मानव सभ्यता का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. उनका मानना है कि Artificial Intelligence (AI) और Space Exploration की वजह से दुनिया “civilizational abundance” यानी सभ्यता की समृद्धि की ओर बढ़ रही है, न कि विनाश की ओर. Bezos ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग AI से इतना डरे हुए क्यों हैं. उनके शब्दों में — “जो लोग आज जिंदा हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि तकनीक तेजी से विकसित हो रही है.”

Bezos का बड़ा दावा: “2045 तक करोड़ों लोग रहेंगे स्पेस में”

Jeff Bezos ने भविष्यवाणी की कि साल 2045 तक लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लोग स्पेस में रह रहे होंगे. उन्होंने कहा, “आने वाले कुछ दशकों में ये तेजी से बदलने वाला है. स्पेस में रहना अब सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है.” उनका कहना है कि भविष्य में जो लोग स्पेस में रहेंगे, वे वहां अपनी मरज़ी से रहेंगे — “उन्हें वहां रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो खुद चाहेंगे कि वो स्पेस में रहें.”

इंसानों की जगह स्पेस में काम करेंगे रोबोट

Bezos ने आगे बताया कि स्पेस या चांद की सतह पर इंसान नहीं, बल्कि रोबोट काम करेंगे. उन्होंने कहा, “अगर चांद या किसी ग्रह पर कुछ काम करना है, तो वहां इंसान भेजने की ज़रूरत नहीं. हम रोबोट भेज सकते हैं जो ये काम बहुत सस्ते और प्रभावी तरीके से कर देंगे.” इससे साफ है कि Bezos तकनीक को मानव जीवन का सहयोगी मानते हैं, न कि प्रतिस्पर्धी.

“AI इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि हमें और समृद्ध बनाएगा”

AI से इंसान की नौकरियों के खत्म होने के डर पर Bezos ने कहा कि हर तकनीकी विकास ने इंसान को आगे बढ़ाया है, पीछे नहीं. उन्होंने कहा, “सभ्यता की समृद्धि हमारे आविष्कारों से आती है. हजारों साल पहले जब किसी ने हल (plough) का आविष्कार किया, तब भी पूरी मानवता अमीर हुई थी. यही पैटर्न आगे भी जारी रहेगा.” Bezos का मानना है कि AI नई नौकरियां, नए अवसर और ज्यादा समृद्ध जीवन लेकर आएगा.

Bill Gates का अलग नजरिया: “पहले पृथ्वी की समस्याएं सुलझाएं”

हालांकि, हर अरबपति Bezos से सहमत नहीं हैं. Microsoft के सह-संस्थापक Bill Gates का मानना है कि इंसानों को पहले धरती की चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा था, “स्पेस? पहले हमें पृथ्वी पर बहुत काम करना है.” लेकिन Gates भी AI के संभावित फायदों को नकारते नहीं. उन्होंने कहा कि AI की मदद से भविष्य में लोग कम काम करके भी बेहतर जीवन जी सकेंगे. उनके अनुसार, “अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जीवन का मकसद सिर्फ नौकरी करना नहीं है.”