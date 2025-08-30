Jio के इस Plan ने मचा डाला तहलका! 200 दिन की वैलिडिटी, रोज 2.5GB डेटा, Free Hotstar, कीमत सिर्फ...
Advertisement
trendingNow12902288
Hindi Newsटेक

Jio के इस Plan ने मचा डाला तहलका! 200 दिन की वैलिडिटी, रोज 2.5GB डेटा, Free Hotstar, कीमत सिर्फ...

बार-बार रिचार्ज करने की टेंशन अब खत्म! Jio ने अपने यूजर्स के लिए 200 दिन का सुपर प्लान पेश किया है. यह प्लान लंबी वैलिडिटी के साथ 500GB हाई-स्पीड डेटा, JioTV और Hotstar का फ्री एक्सेस भी देता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से....

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jio के इस Plan ने मचा डाला तहलका! 200 दिन की वैलिडिटी, रोज 2.5GB डेटा, Free Hotstar, कीमत सिर्फ...

Jio 200 Day Plan: क्या आप भी बार-बार रीचार्ज के झंझट से परेशान हैं? अगर हां तो अब आपकी परेशानी जिओ ने दूर कर दी है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी  Jio ने अपने यूजर्स के लिए 200 दिन का सुपर प्लान पेश कर दिया है. जिसमें 500GB हाई-स्पीड डेटा के साथ-साथ JioTV और JioHotstar का ऐक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है. इस प्लान के जरिए आप लंबे समय तक इंटरनेट ब्राउजिंग, लाइव टीवी और इंटरटेनमेंट का भरपूर मजा ले सकते हैं. अगर आप डेटा, स्ट्रीमिंग और इंटरटेनमेंट के लिए एक ही प्लान की तलाश में है वो भी सस्ता तो यह ऑफर आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है.

Jio के इस प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ साथ जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलता है. कंपनी का यह तगड़ा प्लान 2025 रुपये का है. इस प्लान में 200 की लंबी वैलिडिटी मिलती है. साथ हर दिन आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2.5जीबी डेटा के हिसाब से कुल 500जीबी डेटा मिलेगा. साथ ही एलिजिबल यूजर्स अनलिमिटेड 5G डेटा का भी यूज कर सकते हैं. यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है. जिओ के इस प्लान में आपको 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलता है. यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है. इन सबके साथ इस प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी कंपनी देती है.

ये भी है  Jio के बेस्ट प्लान
इसके साथ ही  Jio अपने यूजर्स को कुछ प्लान्स में एक्ट्रा डेटा भी दे रही है. ये प्लान 749 रुपये और 899 रुपये के हैं. अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपको 20 जीबी  एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा. 749 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 72 दिन और 899 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 90 दिनों की होती है. वहीं प्लान्स की दूसरी बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा. प्लान्स में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है. इस प्लान में आप डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठा सकते हैं. इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दिया जाता है. खास बात है कि कंपनी के ये प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी बिलकुल फ्री में देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः एलन मस्क की हत्या करना चाहता है उन्हीं का AI! कर चुका मर्डर की पूरी प्लानिंग 

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Jio 200 day planHotstarJio 2025 plan

Trending news

Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
;