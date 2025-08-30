Jio के इस Plan ने मचा डाला तहलका! 200 दिन की वैलिडिटी, रोज 2.5GB डेटा, Free Hotstar, कीमत सिर्फ...

Jio 200 Day Plan: क्या आप भी बार-बार रीचार्ज के झंझट से परेशान हैं? अगर हां तो अब आपकी परेशानी जिओ ने दूर कर दी है. प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio ने अपने यूजर्स के लिए 200 दिन का सुपर प्लान पेश कर दिया है. जिसमें 500GB हाई-स्पीड डेटा के साथ-साथ JioTV और JioHotstar का ऐक्सेस बिलकुल फ्री मिलता है. इस प्लान के जरिए आप लंबे समय तक इंटरनेट ब्राउजिंग, लाइव टीवी और इंटरटेनमेंट का भरपूर मजा ले सकते हैं. अगर आप डेटा, स्ट्रीमिंग और इंटरटेनमेंट के लिए एक ही प्लान की तलाश में है वो भी सस्ता तो यह ऑफर आपके लिए एकदम परफेक्ट साबित हो सकता है.

Jio के इस प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी के साथ साथ जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस मिलता है. कंपनी का यह तगड़ा प्लान 2025 रुपये का है. इस प्लान में 200 की लंबी वैलिडिटी मिलती है. साथ हर दिन आपको इंटरनेट यूज करने के लिए 2.5जीबी डेटा के हिसाब से कुल 500जीबी डेटा मिलेगा. साथ ही एलिजिबल यूजर्स अनलिमिटेड 5G डेटा का भी यूज कर सकते हैं. यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है. जिओ के इस प्लान में आपको 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलता है. यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है. इन सबके साथ इस प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी कंपनी देती है.

ये भी है Jio के बेस्ट प्लान

इसके साथ ही Jio अपने यूजर्स को कुछ प्लान्स में एक्ट्रा डेटा भी दे रही है. ये प्लान 749 रुपये और 899 रुपये के हैं. अगर आप ये प्लान लेते हैं तो आपको 20 जीबी एक्सट्रा डेटा फ्री मिलेगा. 749 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 72 दिन और 899 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 90 दिनों की होती है. वहीं प्लान्स की दूसरी बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा. प्लान्स में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है. इस प्लान में आप डेली 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठा सकते हैं. इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस दिया जाता है. खास बात है कि कंपनी के ये प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी बिलकुल फ्री में देते हैं.

