Hindi Newsटेक

Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन प्लान में पाएं 5G Unlimited Data, कीमत सिर्फ ₹51 से शुरू

Jio 5G True Unlimited Plan: जियो अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है. सिर्फ 51 रुपये से शुरू होने वाले प्लान्स में अनलिमिटेड डेटा का फायदा उठा सकते है. साथ ही बिना रुकावट के स्ट्रीमिंग, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग का मजा मिलेगा.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:32 AM IST
Jio Unlimited Data Recharge Plans: Jio अपने यूजर्स के लिए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स ऑफर करता है, इन प्लान्स में अलग-अलग बेनिफिट्स के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है. बता दें कि ये प्लान्स थोडे़ महंगे होते हैं. अगर आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो जियो का True Unlimited अपग्रेड प्लान आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. सिर्फ 51 रुपये की शुरूआती कीमत में जियो यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इन ऑफर की पूरी जानकारी.

यह भी पढ़ें: Mumbai One App: मुंबई वालों को PM मोदी ने दी सौगात, अब एक ही टिकट में होगा मेट्रो से बस तक का सफर

जियो के धमाकेदार प्रीपेड प्लान

Jio अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा अपग्रेड प्लान्स ऑफर करता है. कंपनी का सबसे किफायती प्लान मात्र 51 रुपये से शुरू होता है. इसके अलावा अन्य रिचार्ज पैक का प्राइस 101 रुपये और 151 रुपये है. इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ अतिरिक्त डेटा भी मिलता है.

Jio का 51 रुपये वाला प्लान
जियो का 51 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ते प्लान्स में से एक है. इस पैक में ग्राहकों को कम कीमत में अनलिमिटेड डेटा के साथ 3GB अतिरिक्त 4G डेटा का बेनिफिट भी मिलता है. Jio का यह प्लान एक महीने के 1.5GB डेली डेटा वाले प्रीपेड पैक के साथ काम करता है.

Jio का 101 रुपये वाला अनलिमिटेड डेटा प्लान
जियो के 101 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड 5G मोबाइल डेटा ऑफर किया जाता है. इसके अलावा पैक में 6GB 4G मोबाइल डेटा भी शामिल है. बता दें कि ये जियो प्लान 1GB और 1.5GB रोजाना डेटा वाले प्लान्स के साथ वैलिड है, जिनकी वैलिडिटी करीब एक महीने से तीन महीने के बीच की है.

यह भी पढ़ें: OnePlus यूजर्स हो जाएं तैयार! इस दिन होगा लॉन्च OxygenOS 16 अपडेट, क्या आपका फोन करेगा सपोर्ट?

जियो का 151 रुपये वाला धांसू पैक

जियो का सबसे महंगा रिचार्ज प्लान 151 रुपये का है. प्रीपेड पैक में ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा 9GB 4G मोबाइल डेटा भी दिया जाता है. ध्यान दें कि ये प्लान 1.5GB रोजाना डेटा के प्लान के साथ काम करेंगे, जो दो से 3 महीने की वैलिडिटी वाले है. इन अपग्रेड प्लान्स की वैलिडिटी आपके मौजूदा एक्टिव प्लान के बराबर ही होती है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

jio data plansJio Unlimited Data Plan

