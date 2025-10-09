Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले! इन प्लान में पाएं 5G Unlimited Data, कीमत सिर्फ ₹51 से शुरू

Jio Unlimited Data Recharge Plans: Jio अपने यूजर्स के लिए कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स ऑफर करता है, इन प्लान्स में अलग-अलग बेनिफिट्स के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी शामिल है. बता दें कि ये प्लान्स थोडे़ महंगे होते हैं. अगर आप ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो जियो का True Unlimited अपग्रेड प्लान आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. सिर्फ 51 रुपये की शुरूआती कीमत में जियो यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. आइए जानते हैं इन ऑफर की पूरी जानकारी.

जियो के धमाकेदार प्रीपेड प्लान

Jio अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा अपग्रेड प्लान्स ऑफर करता है. कंपनी का सबसे किफायती प्लान मात्र 51 रुपये से शुरू होता है. इसके अलावा अन्य रिचार्ज पैक का प्राइस 101 रुपये और 151 रुपये है. इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा के साथ अतिरिक्त डेटा भी मिलता है.

Jio का 51 रुपये वाला प्लान

जियो का 51 रुपये वाला प्लान सबसे सस्ते प्लान्स में से एक है. इस पैक में ग्राहकों को कम कीमत में अनलिमिटेड डेटा के साथ 3GB अतिरिक्त 4G डेटा का बेनिफिट भी मिलता है. Jio का यह प्लान एक महीने के 1.5GB डेली डेटा वाले प्रीपेड पैक के साथ काम करता है.

Jio का 101 रुपये वाला अनलिमिटेड डेटा प्लान

जियो के 101 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड 5G मोबाइल डेटा ऑफर किया जाता है. इसके अलावा पैक में 6GB 4G मोबाइल डेटा भी शामिल है. बता दें कि ये जियो प्लान 1GB और 1.5GB रोजाना डेटा वाले प्लान्स के साथ वैलिड है, जिनकी वैलिडिटी करीब एक महीने से तीन महीने के बीच की है.

जियो का 151 रुपये वाला धांसू पैक

जियो का सबसे महंगा रिचार्ज प्लान 151 रुपये का है. प्रीपेड पैक में ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G डेटा के अलावा 9GB 4G मोबाइल डेटा भी दिया जाता है. ध्यान दें कि ये प्लान 1.5GB रोजाना डेटा के प्लान के साथ काम करेंगे, जो दो से 3 महीने की वैलिडिटी वाले है. इन अपग्रेड प्लान्स की वैलिडिटी आपके मौजूदा एक्टिव प्लान के बराबर ही होती है.