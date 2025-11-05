Advertisement
Hindi Newsटेक

Jio का स्पेशल ऑफर, सालभर अनलिमिटेड 5G डेटा, इतनी-सी कीमत में इंटरनेट का फुल ऑन मजा

Jio Special Offers: रिलायंस जियो कम कीमत में अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है. यह ऑफर उन यूजर्स के लिए है जो डेली 1.5GB डेटा प्लान लेते हैं. इस रिचार्ज प्लान में 5G SA नेटवर्क की सुविधा भी दी जाती है. यूजर्स को कम कीमत में तेज इंटरनेट का मजा लेने का यह बेहतरीन मौका है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:06 PM IST
Jio Special Recharge: रिलायंस जियो के 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके है और अब कंपनी अपने 5G SA (स्टैंडअलोन) नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत खास और ध्यान खींचने वाला ऑफर लेकर लाई है. Jio अब केवल 601 रुपये में ग्राहकों को सालभर के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है. यह रिचार्ज प्लान दरअसल एक 5G अपग्रेड वाउचर पैकेज है जिसका ऐलान 1.5GB डेली डेटा प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए किया गया है.

601 रुपये का यह वाउचर क्यों है खास?
601 रुपये के इस प्लान में यूजर्स को एक साथ 12 अपग्रेड वाउचर मिलेंगे जिनकी कीमत हर वाउचर के लिए 51 रुपये है. ग्राहक इन वाउचर का इस्तेमाल करके पूरे एक साल तक अपने फोन को बिना किसी एक्स्ट्रा शुल्क के 5G नेटवर्क से कनेक्ट रख सकते हैं और अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा उठा सकते हैं. जिन ग्राहकों ने 1.5GB डेली डेटा प्लान से रिचार्ज किया है, उनके पास हमेशा 5G नेटवर्क तक पहुंचने का एक तरीका मौजूद रहता है. यह वाउचर जियो को अपने 5G नेटवर्क से कमाई करने और हर यूजर से एवरेज रेवेन्यू में सुधार करने में भी मदद करता है.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में कौन-सा हीटर है सही? रॉड या ब्लोअर, एक गलती और जान पर बन आएगी बात

किन यूजर्स के लिए है?

टेलीकॉटॉक की रिपोर्ट के मुताबिक, 601 रुपये वाले प्लान का फायदा सिर्फ वही यूजर उठा सकते हैं, जो पहले से जियो के डेली 1.5GB डेटा प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं. 1GB डेली डेटा प्लान लेने वाला कोई भी यूजर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. हालांकि ग्राहक जियो से 51 रुपये वाला प्लान अलग से भी खरीद सकते हैं, लेकिन 601 वाले बंडल प्लान का बेनिफिट 1.5GB डेटा यूजर्स को ही मिलेगा. जियो ने 101 रुपये और 151 रुपये की कीमत वाले दूसरे 5G अपग्रेड वाउचर भी पेश किए हैं.

प्लान को गिफ्ट और रिडीम कैसे करें?
जियो ने यह साफ किया है कि ग्राहक यह गिफ्ट वाउचर खुद के लिए या अपने दोस्तों के लिए खरीद सकते हैं. इस पूरे 601 रुपये वाले प्लान को MyJio ऐप के जरिए दूसरे ग्राहकों को ट्रांसफर किया जा सकता है. यह ऐप iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध है. इस बात का ध्यान दें कि 51 रुपये के अलग-अलग वाउचर को दूसरे यूजर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. केवल 601 रुपये वाले पूरे बंडल को ही गिफ्ट कर सकते हैं. इन वाउचर्स को रिडीम करने के लिए यूजर्स को MyJio ऐप में जाकर My Voucher सेक्शन में जाना होगा.

यह भी पढ़ें: मात्र 107 रुपये में 3GB डेटा और ढेरों बेनिफिट्स, इस टेलीकॉम कंपनी ने यूजर्स की कर दी मौज

 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

JioJio offersrecharge plan

