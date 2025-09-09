Jio का धमाका! Airtel से आधी कीमत में पाएं Netflix फ्री, 100GB डेटा और 2 साल तक Amazon प्राइम का मजा
Jio का धमाका! Airtel से आधी कीमत में पाएं Netflix फ्री, 100GB डेटा और 2 साल तक Amazon प्राइम का मजा

Jio VS Airtel Postpaid Plan: जियो और एयरटेल अपने पोस्टपेड रिचार्ज प्लान्स पर खास ऑफर्स दे रहे हैं. दोनों ही कंपनियों के प्लान में नेटफ्लिक्स एक्सेस के साथ एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स और एक्स्ट्रा डेटा का अतिरिक्त फायदा शामिल है. लेकिन जियो का प्लान एयरटेल से आधे दाम में मिल रहा है. जानिए डिटेल में...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:48 PM IST
Jio का धमाका! Airtel से आधी कीमत में पाएं Netflix फ्री, 100GB डेटा और 2 साल तक Amazon प्राइम का मजा

Jio VS Airtel PostPaid Plan Offers: जियो अपने यूजर्स को आकर्षित करने के लिए लंबी रेज वाले बेहतरीन प्लान्स ऑफर कर रही है. जियो दूसरी टेलीकॉम कपनियों के मुकाबले करीब आधी कीमत में Netflix के फ्री एक्सेस के साथ 2 साल का Amazon Prime लाइट का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. जी हां, Jio का 749 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान जो कंपनी का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है. जिसमें यूजर्स को नेटफ्लिक्स का एक्सेस मिलता है. इसके अलावा 100GB डेटा का ऑफर शामिल है. दूसरी तरफ,  Airtel का नेटफ्लिक्स समेत सबसे सस्ता प्लान 1399 रुपये का है. इस प्लान में यूजर्स को कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं, जो जियो के प्लान में नहीं है. चलिए जानते हैं डिटेल में....

यह भी पढ़े: बड़ी खुशखबरी! 35 हजार रुपये की जबरदस्त छूट के साथ पाएं Nothing का धांसू स्मार्टफोन, जानिए कहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

Jio का 749 रुपये का प्लान

जियो इस प्लान में एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए 100GB डेटा का ऑफर दे रही है. 749 रुपये के प्लान में तीन ऐड-ऑन सिम का ऑप्शन शामिल है. हर ऐड-ऑन सिम यूजर्स को हर महीने 150 रुपये का भुगतान करना होगा. इसमें कंपनी मंथली 5GB डेटा ऑफर कर रही है. प्लान पर एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जाएगा. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS फ्री मिलेंगे. साथ ही आपको नेटफ्लिक्स (बेसिक)का फ्री एक्सेस भी शामिल है. 

इस प्लान में दो साल के लिए Amazon Prime लाइट का एक्सेस मिलता है. इसकी खासियत यह है कि जियो इस प्लान के साथ 9वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर भी दिए जा रहे हैं. इसमें जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही Jio Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन और दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल शामिल है. इसके अलावा जियो एआई क्लाउड पर 50GB स्टोरेज का फायदा मिल रहा है. 

यह भी पढ़े: Apple Event 2025: लॉन्च से कुछ घंटे पहले iPhone 17 पर हुआ ऐसा खुलासा! जानकर झूम उठेंगे भारतीय

Airtel का 1399 रुपये का प्लान

एयरटेल का 1399 रुपये का प्लान में एक रेग्यूलर और तीन फ्री ऐड-ऑन सिम का ऑप्शन मिलता है. इस प्लान में एरटेल प्राइमरी और ऐड-ऑन सिम को मिलाकर कुल 240GB डेटा दे रही है. प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS मिलता है. कंपनी इस प्लान में नेटफ्लिक्स (बेसिक) का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है. इसके साथ ही आपको Amazon Prime का 6 महीने के लिए एक्सेस मिलता है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि पूरे 1 साल के लिए Hotstar मोबाइल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. साथ ही 1399 प्लान में Apple TV+ और Apple Music भी फ्री मिल रहा है. सभी ऑफर्स के साथ इस प्लान में आपको Google वन पर 100GB क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाएगा.

;