मुकेश अंबानी लाए पूरे परिवार के लिए Plan, Free चलेगा Netflix, मिलेगा 100GB डेटा, कीमत होगी सिर्फ...

Jio Family Plan: जियो अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार पोस्टपेड फैमिली प्लान लेकर आया है. एक ही पैक में 100GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, OTT सब्सक्रिप्शन और फैमिली के लिए स्पशेल बेनिफिट्स शामिल है. इस प्लान में तीन एक्स्ट्रा सिम कार्ड भी एड कर सकते हैं. प्लान की कीमत सुनकर आप भी कहेंगे- ये तो सुपर डील है. आइए जानें इसमें क्या-क्या मिल रहा है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:24 AM IST
मुकेश अंबानी लाए पूरे परिवार के लिए Plan, Free चलेगा Netflix, मिलेगा 100GB डेटा, कीमत होगी सिर्फ...

Jio Postpaid Family Pack: जियो अपने पोस्टपेड यूजर्स के लिए शानदार प्लान पेश किया है. अब ग्राहकों को एक ही प्लान में डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री एक्सेस मिलेगा. इस फैमिली एंटरटेनमेंट प्लान में आपको कई प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं, जो इसे हर घर के लिए परफेक्ट चॉइस बनाते हैं. एक पैक में मनोरंजन, डेटा और कॉलिंग शामिल है. चलिए जानते हैं इस धमाकेदार प्लान के बारे में डिटेल में.

यह भी पढ़ें: iPhone 16 के बाद Flipkart ने Nothing Phone 3 के ऑर्डर कैंसिल किए! यूजर्स बोले- Fraudkart

Jio का 749 रुपये वाला बेहतरीन प्लान

जियो अपने ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑफर पेश करता है. कंपनी का 749 रुपये वाला शानदार प्लान है, जिसमें 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही 100GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है. डेटा खत्म होने के बाद आप 10 रुपये/GB का रिचार्ज भी जोड़ सकते हैं. इस पोस्टपेड प्लान की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें तीन अतिरिक्त सिम भी जोड़ सकते हैं. बता दें कि हर सिम पर 5GB एक्स्ट्रा डेटा शामिल है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग का भरपूर मजा मिलता है. कुल मिलाकर यह एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है.

एक प्लान में 4 कनेक्शन
इन सब फायदों के अलावा Jio के 749 रुपये वाले प्लान में डेली 100 SMS मिलते हैं. साथ ही आपको तीन फैमिली सिम एड करने की सुविधा मिलती है, जिससे आप कुल 4 सिम चला सकते हैं. ध्यान दें कि फैमिली SIM एड करने के लिए यूजर्स को 150 रुपये/ महीने हर सिम का चार्ज देना होगा.

OTT प्लेटफॉर्म्स का फ्री सब्सक्रिप्शन
Jio के 749 रुपये के प्लान में सिर्फ डेटा और कॉलिंग ही नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट का डबल धमाका मिलता है. यूजर्स को Netflix और Amazon Prime Lite का फ्री एक्सेस मिल रहा है. पूरे 2 साल की वैलिडिटी तक Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन शामिल है.

यह भी पढ़ें: चोरी की टेंशन खत्म! अब आपकी उंगली के इशारे पर खुलेगा लॉकर, इस स्मार्ट डिवाइस ने तो कमाल कर दिया!

इसके अलावा Jio TV का एक्सेस भी दिया जाता है. Jio AICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज और 3 महीने तक Jio Hotstar मोबाइल टीवी का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिल रहा है. जियो का यह सिर्फ प्लान ही नहीं, बल्कि अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का खजाना है.

