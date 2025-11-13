Advertisement
Jio का झक्कास प्लान! एक रिचार्ज में चलेंगे 3 नंबर, मिलेगा 5G डेटा और Hotstar बिलकुल फ्री

Jio Cheapest Plan: Jio का फैमली पोस्टपेड प्लान एक ही रिचार्ज में घर के 3 नंबर एक्टिव रख सकता है. इसमें 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और JioHotstar, JioHome जैसे सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं. जानें कैसे यह प्लान आपके हजारों रुपये बचा सकता है.

 

Nov 13, 2025
Jio Affordable Plan: आज के समय में हर घर में 3 से 4 स्मार्टफोन होना आम बात है लेकिन इन सभी नंबरों को एक्टिव रखने और हर महीने अलग-अलग रिचार्ज कराने का खर्च कई लोगों के लिए सिरदर्द बन जाता है. इस समस्या को खत्म करने के लिए रिलायंस जियो अपना सबसे किफायती फैमिली पोस्टपेड प्लान ऑफर करता है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने परिवार के कई मोबाइल नंबरों को एक ही रिचार्ज से चलाना चाहते हैं.

Jio Family Plan में क्या है खास?
जियो का यह प्लान ₹499 में तीन मोबाइल नंबरों यानी सिम को एक साथ कनेक्ट कर देता है. आपको हर नंबर के लिए अलग-अलग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्राइमरी सिम को 75GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. इसके अलावा, हर एक्स्ट्रा सिम पर 5GB एक्स्ट्रा डेटा दिया जाता है. 

यानी अगर आप तीन सिम जोड़ते हैं, तो परिवार को कुल 85GB (75GB + 5GB + 5GB) तक डेटा मिल सकता है. इस प्लान में देशभर में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही हर सिम पर रोजाना 100 फ्री SMS भी मिलते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पुराना नंबर बंद करने से पहले तुरंत करें ये जरूरी काम, वरना लग जाएगा लाखों का चूना

Jio 9th Anniversary Celebration ऑफर
₹449 वाले इस प्लान के साथ कंपनी ने इस समय एक खास Jio 9th Anniversary Celebration Offer भी जोड़ा है, जो इसे और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है. इस ऑफर में यूजर्स को कई फ्री सर्विसेस और सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं. इनमें JioHotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है. JioHome और JioSaavn का 2 महीने के लिए फ्री एक्सेस मिलता है. 

साथ ही JioTV और JioCinema जैसे दूसरे जियो ऐप्स फ्री दिए जाते हैं. इस तरह सिर्फ ₹449 हर महीने माह के खर्च पर आपको डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज मिल जाता है, जिससे आपके परिवार के सभी सदस्य हमेशा कनेक्टेड रहते हैं.

यह भी पढ़ें: AI अब आपकी दादी-नानी की बोली भी समझेगा! Meta का नया मॉडल करेगा 1600+ भाषाओं में कमाल

