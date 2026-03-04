आपकी सिम कंपनी डूब रही है या छाप रही है पैसा? ₹1 लाख करोड़ के पार पहुंचा टेलीकॉम रेवेन्यू, जानें कौन है असली किंग?

Advertisement
TRAI Report December 2025: भारतीय टेलीकॉम जगत में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है. पहली बार देश की टेलीकॉम कंपनियों का रेव्न्यू ₹1 लाख करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर गया है जो डिजिटल इंडिया की बढ़ती ताकत को दिखाता है. TRAI की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 की तिमाही में कंपनियों ने ₹1.02 लाख करोड़ की रिकॉर्ड कमाई की है. आइए जानते हैं कि आपकी सिम कंपनी का क्या हाल है. 

 

Mar 04, 2026
TRAI Report December 2025: भारत का टेलीकॉम सेक्टर इस समय अपने ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है. भारत की टेलीकॉम कंपनियों को जमकर फायदा हो रहा है. देश के टेलीकॉम सेक्टर में पहली बार ऐसा हुआ है जब टेलीकॉम कंपनियों का तिमाही कुल ग्रॉस रेवेन्यू ₹1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया हो. ट्राई (TRAI) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनियों की कमाई ₹1.02 लाख करोड़ तक पहुंच गई है.

कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी
ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2025 तिमाही में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कुल रेवेन्यू 1.02 लाख करोड़ रहा. अगर इसकी तुलना बीते साल की समान टाइम पीरियड से करें तो वह ₹96,390 करोड़ था. वहीं पिछली तिमाही यानी सितंबर 2025 में यही आंकड़ा ₹99,828 करोड़ था.

Jio और Airtel के बीच कड़ी टक्कर

टेलीकॉम मार्केट में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Reliance Jio का दबदबा एक बार फिर से बरकरार है. ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक 

Reliance Jio
₹31,767.11 करोड़ के AGR के साथ नंबर 1 पर कायम है.

Bharti Airtel
इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर एयरटेल है जो ₹28,497.45 करोड़ के साथ दूसरे पायदान पर मजबूती से टिकी है.

Vodafone Idea
ट्राई की इस रिपोर्ट के अनुसार Vi ने ₹8,176.62 करोड़ का राजस्व दर्ज किया है.

सरकारी कंपनियों की हालत चिंताजनक
सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एक ओर जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जमकर फायदा कमा रही हैं तो वहीं देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले हैं. मुनाफा कमाने के बावजूद BSNL के रेवेन्यू में 12.61% की कमी देखी गई है और यह ₹2,003.48 करोड़ रहा. वहीं MTNL की हालत सबसे खराब रही जिसका रेवेन्यू 75% गिरकर मात्र ₹37.77 करोड़ रह गया.

सरकार को भी हो रहा है जमकर फायदा
टेलीकॉम सेक्टर के इस ग्रोथ से सरकार को भी जमकर फायदा हुआ है. लाइसेंस फीस कलेक्शन 8% बढ़कर ₹6,733 करोड़ हो गया है वहीं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भी 3.19% की बढ़ोतरी के साथ ₹1,020 करोड़ तक पहुंच गया है.

