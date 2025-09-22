Jio-Airtel का धमाकेदार कॉम्बो, सिर्फ ₹77 और ₹100 में पाएं ढेर सारा डेटा, साथ ही OTT सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री
Jio-Airtel का धमाकेदार कॉम्बो, सिर्फ ₹77 और ₹100 में पाएं ढेर सारा डेटा, साथ ही OTT सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री

Jio &  Airtel’s Cheap Plans: जियो और एयरटेल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दोनों टेलीकॉम कंपनियां नए किफायती प्लान्स लेकर आई है. इनमें 29 रुपये से रिचार्ज प्लान्स शुरू होते हैं और शानदार फायदे मिलते हैं. आइए जानते हैं इन बजट फ्रेंडली प्लान के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:02 PM IST
Jio-Airtel का धमाकेदार कॉम्बो, सिर्फ ₹77 और ₹100 में पाएं ढेर सारा डेटा, साथ ही OTT सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री

Jio &  Airtel’s Pocket Friendly plans: अगर आप जियो और एयरटेल के महंगे प्लान्स से परेशान है तो आपके लिए खुशखबरी है. दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहकों की शिकायतों का हल निकालने के लिए दो बेहतरीन रिचार्ज प्लान्स पेश किए है. Jio ने 77 रुपये और Airtel ने 100 रुपये वाले किफायती प्लान्स लॉन्च किए है. दोनों ही कंपनियों ने इन प्लान्स में Data और OTT का शानदार कॉम्बो जोड़ा है. ये ऑफर्स सुविधाओं से भरपूर और जेब पर हल्के है. आइए देखते हैं इन रिचार्ज प्लान्स की डिटेल्स....

यह भी पढ़े: iPhone 16 Pro खरीदने का आज Golden Chance! मिलेगा iPhone 16 की कीमत पर; जानिए Offers

Jio का 77 रुपये का प्लान

जियो ने अपना सबसे किफायती 77 रुपये मे रिचार्ज प्लान पेश किया है. ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए है जिनका रोजाना मिलने वाला डेटा खत्म हो जाता है और जरूरत पूरी नहीं हो पाती है. इस प्लान में 5GB हाई स्पीड डेटा मिलता है जिसे आप 5 दिनों तक यूज कर सकते हैं. इसके अलावा 30 दिनों को SonyLiv सब्सक्रिप्शन प्लान भी शामिल है. जियो ने डेटा और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बो एड किया है.

Jio का 29 रुपये वाला प्लान
अगर आप जियो की सिम यूज करते हैं और डेली के डेटा पैक से आपकी जरूरत पूरी नहीं हो पाती है. आप कम कीमत में एक किफायती प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो 29 रुपये का रिचार्ज प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. इसमें आपको 2 दिन की वैलिडी के साथ 2GB डेटा मिलता है.

Jio का 39-49 रुपये का रिचार्ज प्लान
जियो के 39 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 3 दिनों के लिए 3GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. साथ ही अगर आपको ज्यादा डेटा की जरूरत है तो आप 49 रुपये वाले प्लान का रिचार्ज कर सकते हैं. इसमें 25GB के साथ 1 दिन की वैलिडिटी मिलती है. 

यह भी पढ़े: Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसा खुलासा! खुशी से झूम उठेंगे फैन्स; कहेंगे- वाह ऐप्पल मौज कर दी...

Airtel का 100 रुपये का रिचार्ज प्लान

ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए Airtel ने अपने 100 रुपये वाले प्लान में कुछ बदलाव किए है. पहले इसमें 5GB डेटा मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने इसे बढ़ाकर 6GB डेटा कर दिया है. साथ ही इसकी वैलिडिटी को भी पूरे 30 दिनों तक बढ़ा दिया गया है. अगर आप 0TT पर वेब सीरीज देखने का शौक रखते हैं, तो इस प्लान में Airtel Xtreame Play का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसमें Sony LIV, SunNxt, Aha, Hoichoi, Lionsgate Play और 22 से अधिक OTT प्लेटफॉर्मस का लाभ मिलता है.   

