OMG! 200Mbps के साथ Netflix-Prime भी फ्री, इस कंपनी ने लाया सबसे सस्ता प्लान, Jio और Airtel की बढ़ गई टेंशन!

ACT Broadband Plan: क्या आप भी घर बैठे अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं? जवाब अगर हां है तो आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर आया है. आजकल हर किसी को हाई-स्पीड इंटरनेट और एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है. ऐसे में बहुत से लोग काफी ज्यादा पैसा खर्च करके Netflix का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और डाटा रीचार्ज अलग से कराते हैं. लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत खत्म! एक ऐसा ब्रॉडबैंड प्लान आया है जो आपके बजट में फिट बैठता है. इसमें 200Mbps इंटरनेट, नेटफ्लिक्स का फ्री सब्सक्रिप्शन और ढेरों टीवी चैनल्स मिलकर इसे सबसे किफायती और पैसा वसूल ऑफर बनाते हैं.

अगर आप कम कीमत में हाई-स्पीड इंटरनेट वाला ब्रॉडबैंड प्लान खोज रहे हैं तो ACT आपके लिए शानदार ऑप्शन लेकर आया है. यह रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) कई ऐसे ब्रॉडबैंड पैक ऑफर कर रहा है, जिनमें फ्री नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है. सबसे खास बात यह है कि हर प्लान के साथ कंपनी मेश राउटर भी फ्री में दिया जा रहा है, जिससे आपको AI-पावर्ड स्मार्ट वाई-फाई का एक्सपीरियंस मिलता है. ACT के पास एक 200Mbps का जबरदस्त प्लान भी है, जिसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों का एक्सेस मिलता है. यह ऑफर फिलहाल बेंगलुरु समेत कई शहरों में शुरू हो गया है हालांकि अलग-अलग शहरों में इसके नाम और कीमत में थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अब आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी डिटेल.

1249 रुपये में मिलेगा नेटफ्लिक्स-प्राइम का मजा

ACT ब्रॉडबैंड के ₹1249 वाले प्लान को कंपनी ने पावर पैक नाम दिया है. इस पैक में यूजर्स को 200Mbps की सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीड के साथ-साथ फ्री नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है. इतना ही नहीं इस प्लान में अमेजन प्राइम वीडियो का भी मजा आप ले सकते हैं. इसके साथ ही इसमें जियोसिनेमा, जी5, सनNXT और YuppTV जैसी कई ओटीटी सर्विसेज का एक्सेस और 450 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि इस प्लान में अगर यूजर्स चाहे तो इस पावर पैक को अलग-अलग स्पीड वाले अन्य प्लान्स के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी हर प्लान के साथ फ्री हाई-एंड राउटर भी दे रही है.

ACT का 200Mbps वाला प्लान उन लोगों के लिए धासूं ऑफर है जिन्हें वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ 4K क्वालिटी में मूवी और वेब सीरीज स्ट्रीम करनी होती हैं. कंपनी की सर्विस देश के ज्यादातर बड़े शहरों में शुरू है. ACT के पोर्टफोलियो में ऐसे कई पैक भी शामिल हैं जिनमें ओटीटी बेनिफिट सीमित होते हैं. वहीं कुछ प्लान केवल हाई-स्पीड डेटा और फाइबर कनेक्शन पर फोकस करते हैं जिनमें ओटीटी का एक्स्ट्रा फायदा नहीं दिया जाता.

200Mbps प्लान को यूजर्स को 1149 रुपये और 1049 रुपये में भी ले सकते हैं, बस इसमें ओटीटी बेनिफिट कम हो जाते हैं. अगर आप बिल्कुल भी ओटीटी बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो मात्र यही प्लान 999 रुपये में 200Mbps प्लान मिल जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Airtel के पास 200Mbps का कोई प्लान नहीं है, लेकिन 300Mbps प्लान है, वहीं इस प्लान की कीमत 1599 रुपये प्रति माह है. Jio के पास भी 200Mbps प्लान नहीं है.

